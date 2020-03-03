Мост в Зеленогорске уже выступал в качестве «собрата» «моста глупости». 3 марта он утвердился в этой роли, собрав две длинные пробки.



Сегодня утром под железнодорожным мостом на проспекте Ленина в Зеленогорске не проехал военный грузовик — экскаватор, видимо, на базе «Урала», сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл. В бетонную конструкцию упёрлась рукоять ковша, и автомобиль остановился, перекрыв половину проезжей части. Пробки на проспекте сохраняются: 2-километровая в одну сторону и примерно 1,5-километровая в другую.