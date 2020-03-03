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03.03.2020 09:53
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Военный экскаватор взял «на абордаж» зеленогорский «мост глупости»

Мост в Зеленогорске уже выступал в качестве «собрата» «моста глупости». 3 марта он утвердился в этой роли, собрав две длинные пробки.

Сегодня утром под железнодорожным мостом на проспекте Ленина в Зеленогорске не проехал военный грузовик — экскаватор, видимо, на базе «Урала», сообщает читатель «Фонтанки» Кирилл. В бетонную конструкцию упёрлась рукоять ковша, и автомобиль остановился, перекрыв половину проезжей части. Пробки на проспекте сохраняются: 2-километровая в одну сторону и примерно 1,5-километровая в другую.

Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл

Что касается «моста глупости» с Софийской, он, напомним, недавно открыл счёт в новом году. Впрочем, за последнее время аварий под ним стало гораздо меньше, например его обгоняет «коллега» с Южного шоссе.

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Комментарии (1)

Vasilis
Все мосты глупости это памятники чиновникам и их работе!
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