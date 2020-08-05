«Они сами виноваты». Капитан Rhosus рассказал, как в Бейрут привезли и бросили почти 3 тысячи селитры
Почти три тысячи аммиачной селитры, которые доставил в Бейрут сухогруз Rhosus, везли по заказу из Мозамбика. Груз оказался не востребован и шесть лет ждал взрыва в порту. Об этом в интервью изданию «Сибирь.Реалии» 5 августа рассказал последний капитан судна Борис Прокошев.
По словам Прокошева, он попал на Rhosus примерно в 2013 году, когда судно сменило кипрских хозяев на бывшего жителя Хабаровска Игоря Гречишкина. Новый владелец поначалу показался нормальным, смена команды не смутила.
«Капитан оказался мерзавец, ничего мне не сказал о том, что экипаж уходит из-за невыплаты зарплат. И они все быстро слиняли», - описывает Прокошев предшественника.
Сухогруз пришёл в Бейрут из Турции через греческий Пирей. На борту везли нитрат аммония, который заказали из Мозамбика. Пунктом назначения Rhosus значился Кипр, но до Ларнаки дойти не удалось - в Бейруте ливанские власти арестовали судно за неуплату портового сбора.
Команда, узнав о долгах владельца перед предыдущим составом экипажа, забастовала и отказалась идти дальше. По словам Прокошева, некоторые успели покинуть Ливан, остальные оказались в положении заложников.
«Меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он (Гречишкин) нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт», - рассказывает капитан.
Он говорит, что ежемесячные письма Путину, обращения в консульство не помогли добиться освобождения. Вынужденные оставаться в порту, остатки команды присматривали за судном, которое «было старенькое» и нуждалось в ремонте.
По мнению Прокошева, судовладелец бросил сухогруз, экипаж и селитру, «прикарманив миллион», который получил за груз.
«Я знаю, что, когда он погрузил эту селитру в Батуми, ему дали миллион долларов за перевозку. Мне так сказал предыдущий капитан. И вдруг у него через месяц кончились деньги», - продолжает капитан.
Возможности вернуться на родину добились сами после того, как продали топливо и нашли адвоката. Rhosus затонул «года два-три назад». Опасный груз к этому времени, по рассказам знакомых моряков, выгрузили на склад, под ответственность министерства транспорта.
«Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Этот нитрат аммония, удобрение, они могли бы вывезти на поля и запахать. Если груз никто не спрашивает, значит, он ничейный!», - цитирует капитана «Сибирь.Реалии» (издание включено в список иноагентов Минюста РФ).
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По последним данным, погибли минимум 113 человек, еще более 4000 пострадали. Ущерб оценивается в 9% ВВП Ливана, последствия выглядят ужасающе.
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