«Они сами виноваты». Капитан Rhosus рассказал, как в Бейрут привезли и бросили почти 3 тысячи селитры

Почти три тысячи аммиачной селитры, которые доставил в Бейрут сухогруз Rhosus, везли по заказу из Мозамбика. Груз оказался не востребован и шесть лет ждал взрыва в порту. Об этом в интервью изданию «Сибирь.Реалии» 5 августа рассказал последний капитан судна Борис Прокошев.

По словам Прокошева, он попал на Rhosus примерно в 2013 году, когда судно сменило кипрских хозяев на бывшего жителя Хабаровска Игоря Гречишкина. Новый владелец поначалу показался нормальным, смена команды не смутила. «Капитан оказался мерзавец, ничего мне не сказал о том, что экипаж уходит из-за невыплаты зарплат. И они все быстро слиняли», - описывает Прокошев предшественника.

Сухогруз пришёл в Бейрут из Турции через греческий Пирей. На борту везли нитрат аммония, который заказали из Мозамбика. Пунктом назначения Rhosus значился Кипр, но до Ларнаки дойти не удалось - в Бейруте ливанские власти арестовали судно за неуплату портового сбора. Команда, узнав о долгах владельца перед предыдущим составом экипажа, забастовала и отказалась идти дальше. По словам Прокошева, некоторые успели покинуть Ливан, остальные оказались в положении заложников. «Меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он (Гречишкин) нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт», - рассказывает капитан. Он говорит, что ежемесячные письма Путину, обращения в консульство не помогли добиться освобождения. Вынужденные оставаться в порту, остатки команды присматривали за судном, которое «было старенькое» и нуждалось в ремонте. По мнению Прокошева, судовладелец бросил сухогруз, экипаж и селитру, «прикарманив миллион», который получил за груз.