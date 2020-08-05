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05.08.2020 14:23
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Последствия трагедии в Бейруте засняли с высоты птичьего полета. В соцсетях показали, как взрыв прервал свадебную фотосессию

Последствия взрыва в Бейруте засняли из космоса. Несколько изданий 5 августа опубликовали фотографии того, как выглядит порт сейчас — фактически разрушены все здания в нем и вокруг него.

The Telegraph заснял последствия взрыва с высоты птичьего полета — их масштабы впечатляют воображение.

В соцсетях также распространяют видеозапись того, как взрыв прервал свадебную фотосессию. Оператор снимал позировавшую с цветами невесту, когда произошел взрыв. На кадрах видно, как гости свадьбы, невеста и жених спасаются бегством. В комментариях местные жители пишут, что они оба выжили.

Мощнейший взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Власти сообщили, что сдетонировали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась на складе в течение шести лет. Прибыла она на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилось удобрение. Во время сварочных работ произошел взрыв.

По последним официальным данным минздрава Ливана, по меньшей мере 78 человек погибли и более четырех тысяч получили ранения. Количество жертв и пострадавших продолжает расти — людей достают из-под завалов.

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Комментарии (5)

261782811
Сейчас стоит проверить все подозрительные торговые точки ,склады и прочее на предмет пожарной безопасности .
hal9000
Там по моему одно более менее здание..остальное шелуха..это все восстанавливается быстро..дешевые постройки...типа как у нас строят ТРК..сараи обычные..
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