Последствия трагедии в Бейруте засняли с высоты птичьего полета. В соцсетях показали, как взрыв прервал свадебную фотосессию
Последствия взрыва в Бейруте засняли из космоса. Несколько изданий 5 августа опубликовали фотографии того, как выглядит порт сейчас — фактически разрушены все здания в нем и вокруг него.
🇱🇧 #LEBANON – Satellite image of the aftermath of the explosion in the port of #Beirut.— ISCResearch (@ISCResearch) August 5, 2020
Authorities call the amount of damage from $3 to 5 billion.
The explosion sank the cruise ship Orient Queen.#France has already dispatched 2 transport planes with medicines & specialists. pic.twitter.com/M4YUdbUtsV
The Telegraph заснял последствия взрыва с высоты птичьего полета — их масштабы впечатляют воображение.
This is what Beirut is waking up to this morning, a devastating capital and many still feared trapped in rubble.— The Telegraph (@Telegraph) August 5, 2020
🔴 More than 100 people have died
🔴 At least 4,000 injured
🔴 Hospitals are overwhelmed
All the latest on the #LebanonExplosion here 👇https://t.co/nf5ZcdYz6t pic.twitter.com/xXiYJPtyDA
В соцсетях также распространяют видеозапись того, как взрыв прервал свадебную фотосессию. Оператор снимал позировавшую с цветами невесту, когда произошел взрыв. На кадрах видно, как гости свадьбы, невеста и жених спасаются бегством. В комментариях местные жители пишут, что они оба выжили.
#BeirutExplosion In the middle of a wedding video shoot.#Lebanon#PrayForLebanon #Beirut pic.twitter.com/SaSBvH8HKl— Nizaam Mohammed (@MohdNizaa) August 4, 2020
Мощнейший взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Власти сообщили, что сдетонировали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранилась на складе в течение шести лет. Прибыла она на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилось удобрение. Во время сварочных работ произошел взрыв.
По последним официальным данным минздрава Ливана, по меньшей мере 78 человек погибли и более четырех тысяч получили ранения. Количество жертв и пострадавших продолжает расти — людей достают из-под завалов.