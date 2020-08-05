Без негатива и личных оценок. Смольнинских чиновников обяжут вести аккаунты в соцсетях

Петербургский комитет по печати подготовил проект правительственного постановления о создании и ведении официальных аккаунтов в соцсетях. Неконструктивную критику в комментариях будут беспощадно искоренять.

Проект опубликован 5 августа. Согласно ему, администрации губернатора необходимо к октябрю обеспечить «создание и ведение официальных аккаунтов Правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях». Другим органам исполнительной власти в те же сроки надо завести страницы своих руководителей и иные профильные аккаунты.

Подробности — в приложении. Речь идет о таких ресурсах, как «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «Одноклассники», «Twitter» и «YouTube». Ответственные лица должны разработать концепцию, график публикаций и модерации. «В официальных аккаунтах Правительства Санкт-Петербурга и руководителей ИОГВ рекомендуется размещать не менее 1 публикации в неделю. - говорится в документе. - В официальных аккаунтах в социальных сетях рекомендуется публиковать не менее 5 публикаций в неделю». Страницы должны быть публичными и иметь единый стиль оформления. «Размещаемая информация должна излагаться стилем, характерным для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь), - сообщает комитет. - Не рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, использовать официально-деловой стиль общения». Другие ограничения: никаких персональных данных, никакого нарушения закона и авторских прав, а также никакой негативной, личной эмоциональной оценки. Открытость аккаунта не означает, что горожане могут писать все, что вздумается. «Удалению подлежат комментарии и сообщения пользователей, нарушающие нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, основные правила социальной сети, а также содержащие коммерческую и политическую рекламу, неконструктивную критику и провокационные заявления о деятельности властей, спам (неоднократное размещение идентичных комментариев), - предупреждает Смольный. - Пользователи, допустившие такие комментарии и сообщения, могут быть занесены в «черный список» или его аналог в порядке, определенном правилами использования соответствующей социальной сети».