«Ситуация меняется». В Смольном заговорили о пересмотре коронавирусных доплат врачам
Чиновники Смольного на фоне улучшающейся статистики по коронавирусу хотят пересмотреть систему коронавирусных доплат врачам, заявил вице-губератор Олег Эргашев.
«Мы видим, что ситуация меняется. И поэтому мы на июль предполагаем продление постановления правительства Санкт-Петербурга № 257. А вот уже начиная с 1 августа мы советуемся с медицинским сообществом, учитывая, что уменьшается количество больных, уменьшается количество коек и нам нет необходимости проводить ситуацию, когда медицинские работники работают на различных должностях совмещая. Мы планируем, что по 257-му постановлению медицинские работники будут получать только по одному месту работы дополнительную стимулирующую выплату», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.
По его словам, если петербургское медицинское сообщество одобрит такое решение, то губернатор подпишет постановление.