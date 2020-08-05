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05.08.2020 19:52
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«Ситуация меняется». В Смольном заговорили о пересмотре коронавирусных доплат врачам

Чиновники Смольного на фоне улучшающейся статистики по коронавирусу хотят пересмотреть систему коронавирусных доплат врачам, заявил вице-губератор Олег Эргашев.

«Мы видим, что ситуация меняется. И поэтому мы на июль предполагаем продление постановления правительства Санкт-Петербурга № 257. А вот уже начиная с 1 августа мы советуемся с медицинским сообществом, учитывая, что уменьшается количество больных, уменьшается количество коек и нам нет необходимости проводить ситуацию, когда медицинские работники работают на различных должностях совмещая. Мы планируем, что по 257-му постановлению медицинские работники будут получать только по одному месту работы дополнительную стимулирующую выплату», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

По его словам, если петербургское медицинское сообщество одобрит такое решение, то губернатор подпишет постановление.

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Комментарии (8)

262200281
А я вот думаю,а с чего такие доплаты медикам, ситуация стабилизировалась, вообще-то это их работа. Давайте тогда кассирам доплачивать, контролерам и вообще всем кого в офисы загнали, ведь у них тоже большой риск заразиться.
Okmita
Август уже начался, а они ещё не решили.
Modest_5e4ce41f7533b
У нас много народу поувольнялось и, похоже, последней каплей было традиционно хамское отношение к врачебному труду и профессиональным рискам.
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