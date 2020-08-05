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05.08.2020 19:45
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В Петербурге планируют вернуть к мирной жизни еще четыре больницы

Еще четыре городских стационара могут перепрофилировать с лечения коронавирусных больных на обычный режим, заявил вице-губернатор Олег Эргашев

«Мы планируем в ближайшее время перепрофилировать Александровскую больницу, Госпиталь для ветеранов войн. Речь идет также о перепрофилировании 40-й больницы, 20-й больницы. Это будет возможно, если будет снижение количества заболевших, уменьшение коэффициента распространения, уменьшение коэффициента летальности», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

27 июля три «взрослые» больницы, освобожденные от работы с COVID-19, открылись для петербуржцев. Это Городская многопрофильная больница № 2, Мариинская больница и Городская больница № 38 им. Семашко.

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Комментарии (1)

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ну ес-но. у нас теперь только от короны умеют лечить. вот и не торопятся умные
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