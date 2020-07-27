В Петербурге перепрофилируют под плановый приём Покровскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн

Крупные стационары, брошенные на борьбу с пандемией, вернутся к оказанию плановой помощи пациентам. Есть план до середины октября, о нем рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«До середины октября мы рассчитываем перепрофилировать для оказания привычной для себя помощи еще несколько стационаров. Из крупных учреждений это, прежде всего, Госпиталь для ветеранов войн, Покровская больница. Как и ранее, мы руководствуемся тем, что это учреждения, которые оказывали до начала коронавирусной эпидемии большие объемы социально значимой медицинской помощи», - заявил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 27 июля.