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05.08.2020 19:12
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В больнице Боткина коронавирус за время пандемии нашли у 337 сотрудников

Больше трех сотен сотрудников Городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Петербурге перенесли коронавирус, рассказал главный врач Денис Гусев.

«У нас в больнице работает 2651 сотрудник. Коронавирусную инфекцию перенесли 337 человек. Слава богу, что большинство перенесло в легкой и бессимптомной форме. Единичные сотрудники перенесли в тяжелой форме. И очень отрадно, что никто из сотрудников не погиб. Все живы, здоровы и продолжают работать», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

По его словам, сейчас в Боткина видят снижение числа госпитализируемых больных на 25–30%. Но общее число пациентов не снижается — перепрофилируемые обратно стационары отдают в больницу больных, которых пока не могут выписать домой.

«Но в целом такого напряжения, как было в конце мая — начале июня, на сегодняшний день нет», — резюмировал Гусев.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Самое смешное, что заболевшие сразу попадают под служебное расследование: не было ли у них умысла получить компенсации столь коварным способом.
Спец1
Как же так, Денис Александрович?!
Или гардеробщица инфекционной больницы им. Боткина Светлана Чемоданова ,скончавшаяся в пандемию,, портрет которой висит на стене памяти погибших медработников и сотрудников медучреждений на Малой Садовой не человек ?
Одинокая женщина , несколько десятков лет отработавшая в больнице-слишком мелко для Вашей персоны, чтобы о ней вспомнить
Агроном аэродрома
До сих пор интересует вопрос - та самая кибернетистка с физико-математического, что свалила "замкнув магнитный замок", она как, как все лучшие люди страны, т.е., переболела в лёхкой форме, але что?
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