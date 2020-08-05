В больнице Боткина коронавирус за время пандемии нашли у 337 сотрудников

«У нас в больнице работает 2651 сотрудник. Коронавирусную инфекцию перенесли 337 человек. Слава богу, что большинство перенесло в легкой и бессимптомной форме. Единичные сотрудники перенесли в тяжелой форме. И очень отрадно, что никто из сотрудников не погиб. Все живы, здоровы и продолжают работать», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

Больше трех сотен сотрудников Городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Петербурге перенесли коронавирус, рассказал главный врач Денис Гусев.

По его словам, сейчас в Боткина видят снижение числа госпитализируемых больных на 25–30%. Но общее число пациентов не снижается — перепрофилируемые обратно стационары отдают в больницу больных, которых пока не могут выписать домой.

«Но в целом такого напряжения, как было в конце мая — начале июня, на сегодняшний день нет», — резюмировал Гусев.