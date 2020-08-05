Рэпер Картрайт был чист. Версия о передозировке не нашла подтверждения
Рэпер Энди Картрайт не был наркоманом. К какому выводу пришло следствие по итогам анализов, которые сейчас проводятся в рамках установления причины смерти музыканта.
Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, в теле погибшего, в том числе и в волосах, не найдены следы того, что он принимал наркотики в течение последних лет. Таким образом, под сомнение ставится версии вдовы музыканта о том, что он скончался от передозировки.
О смерти рэпера его жена Марина Кохал заявила вечером 29 июля, хотя тело музыканта, по её словам, она нашла 24 июля. Рядом был шприц, из-за чего Кохал сделала вывод о передозировке. Изначально она заявляла, что решила инсценировать его таинственное исчезновение, чтобы гибель Картрайта не была банальной. Для этого женщина расчленила тело и даже срезала папиллярные рисунки пальцев.
Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, а суд поместил под арест. Мотивом убийства могла быть ревность, полагают в следствии, — у музыканта был роман, о котором его супруга знала.