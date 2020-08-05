FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
73.38р86.50р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 15:30
1
Печать

Рэпер Картрайт был чист. Версия о передозировке не нашла подтверждения

Рэпер Энди Картрайт не был наркоманом. К какому выводу пришло следствие по итогам анализов, которые сейчас проводятся в рамках установления причины смерти музыканта.

Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, в теле погибшего, в том числе и в волосах, не найдены следы того, что он принимал наркотики в течение последних лет. Таким образом, под сомнение ставится версии вдовы музыканта о том, что он скончался от передозировки.

О смерти рэпера его жена Марина Кохал заявила вечером 29 июля, хотя тело музыканта, по её словам, она нашла 24 июля. Рядом был шприц, из-за чего Кохал сделала вывод о передозировке. Изначально она заявляла, что решила инсценировать его таинственное исчезновение, чтобы гибель Картрайта не была банальной. Для этого женщина расчленила тело и даже срезала папиллярные рисунки пальцев.

Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, а суд поместил под арест. Мотивом убийства могла быть ревность, полагают в следствии, — у музыканта был роман, о котором его супруга знала.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Nafanka
"Во как МЫхалыч!" (с)
Хде "защитники"?! АУ! "Нападающие" прорвали хлипкую оборону и бросились в атаку на ворота... )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний