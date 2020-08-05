Возглавляющий Республику Калмыкию Бату Хасиков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем инстаграме 5 августа.
По словам главы республики, переносит он болезнь легко, но в ней нет «ничего хорошего». Он продолжает работать дистанционно, среди его близких коронавирус ни у кого не подтвержден. Как давно ему пришел положительный результат теста, Хасиков не раскрыл. Видео, судя по всему, записано в больнице.
По данным регионального штаба, в Калмыкии зарегистрировано 2 839 случаев коронавируса, 51 из них — за последние сутки.
Ранее о заражении ковидом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.