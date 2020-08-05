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05.08.2020 15:00
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Глава Калмыкии заболел коронавирусом. Переносит он его легко

Возглавляющий Республику Калмыкию Бату Хасиков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем инстаграме 5 августа.

По словам главы республики, переносит он болезнь легко, но в ней нет «ничего хорошего». Он продолжает работать дистанционно, среди его близких коронавирус ни у кого не подтвержден. Как давно ему пришел положительный результат теста, Хасиков не раскрыл. Видео, судя по всему, записано в больнице.

По данным регионального штаба, в Калмыкии зарегистрировано 2 839 случаев коронавируса, 51 из них — за последние сутки.

Ранее о заражении ковидом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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