«На своём примере убедился, что коронавирус рядом». Губернатор ЯНАО заболел COVID-19
Руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа заявил о том, что он заразился COVID-19.
«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», — заявил 31 июля Дмитрий Артюхов в Instagram.
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На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. ⠀ Значительно выросло число выздоровевших. Мы по-прежнему на первом месте в стране по тестированию на душу населения, протестировали уже более 300 тысяч человек. ⠀ Снижать темпы мы не планируем. Всё это нам позволяет снять ограничения по работе спортзалов и бассейнов, начать в ближайшие дни плановую медицинскую помощь. ⠀ Дополнительно выделим 100 миллионов рублей для помощи тем предпринимателям, кто не мог работать в течение долгого времени или до сих пор не открылся - кафе, рестораны, частные досуговые учреждения. ⠀ Нормализовалась ситуация, в том числе, в Новом Уренгое. На днях там будет поставлен новый компьютерный томограф с отдельным входом с улицы - специально для больных коронавирусом. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса. ⠀ Тем не менее, 100 больных в день - это всё равно большая цифра. В том числе, мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. ⠀ На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы! #Ямал #стопкоронавирус89
По его словам, на Ямале ситуация «стабилизировалась». При этом он призвал граждан не расслабляться.
«На своём примере убедился, что коронавирус рядом», — отметил губернатор.
С начала пандемии в ЯНАО выявили 11 016 случаев COVID-19.