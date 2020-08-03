Благотворительная регата собрала более 1,8 млн рублей
Вторая благотворительная парусная регата «Свет.дети» собрала более 1,8 млн рублей. Средства будут направлены на лечение онкобольных детей.
Соревнования проходили по всем международным правилам на легендарных советских крейсерско-гоночных яхтах под присмотром опытных капитанов. 11 команд из представителей бизнеса, СМИ, кинопроизводства и медицинских учреждений вышли в акваторию Финского залива, чтобы помочь детям. Победителями регаты второй год подряд стали выпускники Ленинградского Высшего Военного училища связи им. Ленсовета.
Участники и зрители благотворительной регаты собрали 1 827 416 рублей. Средства направят на оплату обследований детям, мастер-классов и занятий в детских онкологических отделениях, частичной оплаты эндопротезирования.
«Несмотря на трудности, которые преследовали Речной яхт-клуб и всех активных петербургских яхтсменов с марта месяца по вчерашний день, регата состоялась. Результат превзошёл наши ожидания. Надеюсь, в следующем году регата состоится на прежнем месте, и мы увидим больше участников», - поделился итогами организатор благотворительной регаты и капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов.
Победителя выбирали по количеству набранных баллов, сумма которых формировалась из спортивного и фандрайзингового результатов. За гонкой с теплохода следили зрители. Там же отображался и результат пожертвований, который подогревал интерес болельщиков. Исход сборов решился на последней минуте, когда анонимный жертвователь поддержал команду СПбНИИВС ФМБА России переводом в 100 тысяч рублей, что помогло команде занять уверенное первое место по сборам и третье место в общем зачёте.
Второе место по общему итогу заняла команда «Триикс Медиа», участником которой был известный советский и российский актёр театра и кино Алексей Нилов. Самой быстрой командой на воде стал коллектив Ahlers Baltic на яхте «Ника». Отличились и сотрудники Пятого телеканала, занявшие счастливое для себя пятое место.
После соревнований на берегу яхтсмены провели мастер-класс по завязыванию узлов, организаторы устроили праздничный концерт и церемонию награждения. Памятный кубок победителям регаты вручил настоящий герой, в прошлом подопечный фонда, справившийся с болезнью, Влад Важенин.
«Результат регаты превзошёл даже смелые ожидания. Побит рекорд прошлого года на миллион рублей! Начавшись с инициативы яхтсменов и Фонда, сегодня мы объединяем сотни людей вокруг помощи детям с онкозаболеваниями. Я благодарна команде Фонда, всем участникам и зрителям, которые прошли этот путь с нами во второй раз и всем присоединившимся. Отдельно хочу поблагодарить наших друзей из Речного яхт-клуба и петербургских яхтсменов класса “Л-6”. Несмотря на трудности — это наша общая победа и невероятная помощь детям»», - отметила директор благотворительного фонда «Свет» Юлия Божина.
Санкт-Петербургский Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «Свет» основан в 2008 году. Деятельность фонда — оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга.
С момента основания фонд оказал помощь более 700 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств.