Вторая благотворительная парусная регата «Свет.дети» собрала более 1,8 млн рублей. Средства будут направлены на лечение онкобольных детей. Соревнования проходили по всем международным правилам на легендарных советских крейсерско-гоночных яхтах под присмотром опытных капитанов. 11 команд из представителей бизнеса, СМИ, кинопроизводства и медицинских учреждений вышли в акваторию Финского залива, чтобы помочь детям. Победителями регаты второй год подряд стали выпускники Ленинградского Высшего Военного училища связи им. Ленсовета.

Фото: Дарья Мсоева Фото: Сабина Наджафова Фото: Сабина Наджафова Фото: Сабина Наджафова Фото: Ольга Карпушина Фото: Ольга Карпушина Фото: Ольга Карпушина Фото: Сабина Наджафова

Участники и зрители благотворительной регаты собрали 1 827 416 рублей. Средства направят на оплату обследований детям, мастер-классов и занятий в детских онкологических отделениях, частичной оплаты эндопротезирования. «Несмотря на трудности, которые преследовали Речной яхт-клуб и всех активных петербургских яхтсменов с марта месяца по вчерашний день, регата состоялась. Результат превзошёл наши ожидания. Надеюсь, в следующем году регата состоится на прежнем месте, и мы увидим больше участников», - поделился итогами организатор благотворительной регаты и капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов. Победителя выбирали по количеству набранных баллов, сумма которых формировалась из спортивного и фандрайзингового результатов. За гонкой с теплохода следили зрители. Там же отображался и результат пожертвований, который подогревал интерес болельщиков. Исход сборов решился на последней минуте, когда анонимный жертвователь поддержал команду СПбНИИВС ФМБА России переводом в 100 тысяч рублей, что помогло команде занять уверенное первое место по сборам и третье место в общем зачёте.