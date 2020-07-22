«Не уйду! Потому что работать надо». Дегтярев ответил протестующим в Хабаровске на призывы покинуть пост
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на требования митингующих. Об этом он рассказал во время утренней прогулки по Хабаровску, видеозапись которой опубликовал в своем Instagram 22 июля.
«Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», - сказал Дегтярев на видеозаписи.
Ранее Дегтярёв сообщил, что не задержится в регионе, если с его предшественника снимут обвинения. Пока же он знакомится с ситуацией в крае и обещает не допустить жёстких разгонов народных протестов.
Михаил Дегтярёв назначен в Хабаровский край на смену арестованному по делу об убийствах Сергею Фургалу. «Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами.
Новый губернатор признался жителям в любви спустя сутки после назначения, но взаимностью ему не ответили. Горожане, поддерживающие Фургала несанкционированными массовыми протестами, встретили его преемника митингом.