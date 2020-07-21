«Вещи собираю и уезжаю». Дегтярёв заявил, что не готов конкурировать с Фургалом, но при одном условии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что не задержится в регионе, если с его предшественника снимут обвинения. Пока же он знакомится с ситуацией в крае и обещает не допустить жёстких разгонов народных протестов.

«Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду», — 21 июля заявил во время пресс-конференции Дегтярёв. Его цитирует корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин.

По словам нового губернатора, он с удовольствием выйдет и встретится с народом, но пока есть первоочередные задачи. Входить в курс дел он начал ещё в самолёте: «Семь часов летел, семь часов читал. Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые — тревогу. Особенно малое и среднее предпринимательство. Поддержку должны получить все».