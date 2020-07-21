«Вещи собираю и уезжаю». Дегтярёв заявил, что не готов конкурировать с Фургалом, но при одном условии
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что не задержится в регионе, если с его предшественника снимут обвинения. Пока же он знакомится с ситуацией в крае и обещает не допустить жёстких разгонов народных протестов.
«Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду», — 21 июля заявил во время пресс-конференции Дегтярёв. Его цитирует корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин.
По словам нового губернатора, он с удовольствием выйдет и встретится с народом, но пока есть первоочередные задачи. Входить в курс дел он начал ещё в самолёте: «Семь часов летел, семь часов читал. Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые — тревогу. Особенно малое и среднее предпринимательство. Поддержку должны получить все».
На вопрос о массовых протестах Дегтярёв заявил, что формально закон нарушается, однако он готов сдерживать силовиков, которые «находятся в сложном положении». Настроения общества он собирается отслеживать также по соцсетям и заверяет, что «все негативные комментарии в сетях услышаны и будут проанализированы». Менять команду Фургала врио губернатора пока не собирается: все на своих местах, в отставку никто не уходит.
Михаил Дегтярёв назначен в Хабаровский край на смену арестованному по делу об убийствах Сергею Фургалу. «Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами.
Новый губернатор признался жителям в любви спустя сутки после назначения, но взаимностью ему не ответили. Горожане, поддерживающие Фургала массовыми протестами, встретили его преемника митингом.