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21.07.2020 15:15
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«Вещи собираю и уезжаю». Дегтярёв заявил, что не готов конкурировать с Фургалом, но при одном условии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что не задержится в регионе, если с его предшественника снимут обвинения. Пока же он знакомится с ситуацией в крае и обещает не допустить жёстких разгонов народных протестов.

«Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду», — 21 июля заявил во время пресс-конференции Дегтярёв. Его цитирует корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин.

По словам нового губернатора, он с удовольствием выйдет и встретится с народом, но пока есть первоочередные задачи. Входить в курс дел он начал ещё в самолёте: «Семь часов летел, семь часов читал. Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые — тревогу. Особенно малое и среднее предпринимательство. Поддержку должны получить все».

На вопрос о массовых протестах Дегтярёв заявил, что формально закон нарушается, однако он готов сдерживать силовиков, которые «находятся в сложном положении». Настроения общества он собирается отслеживать также по соцсетям и заверяет, что «все негативные комментарии в сетях услышаны и будут проанализированы». Менять команду Фургала врио губернатора пока не собирается: все на своих местах, в отставку никто не уходит.

Михаил Дегтярёв назначен в Хабаровский край на смену арестованному по делу об убийствах Сергею Фургалу. «Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами.

Новый губернатор признался жителям в любви спустя сутки после назначения, но взаимностью ему не ответили. Горожане, поддерживающие Фургала массовыми протестами, встретили его преемника митингом.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
У чувака отсутствует опыт администрирования (даже уровня сельсовета) нет команды, в ГД штаны просиживал, из пальца высасывал всякую фигню вроде ГОСТ на Деда Мороза со Снегурочкой.
И такого персонажа бросают на разъяренный край размерами превосходящий Францию.
В бункере, видать, ухи изрядно перебрали
Урус-Баши
https://youtu.be/xpvvnAZbe9c Троллит? Всерьёз?
krasnonosov
Не взлетит. Хабаровчане закусились от такой пощечины.
Ни у какого посланца из Москвы там шансов теперь не будет без массовых обманов и жульничества, который народ так же не примет. Это вам не Петербург с его терпилами.
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