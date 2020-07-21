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21.07.2020 13:27
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«На чужой край рот не разевай». Дегтярева встретили в Хабаровске митингом

В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает 21 июля «Хабаров. Today», протестующие требуют встречи с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, которого накануне назначил Владимир Путин.

Встречают назначенца плакатами «ЯМы мзду не берем — нам за Фургала обидно!», «Руки прочь от Сергея Фургала», «На чужой край рот не разевай» и другими. Жители скандируют: «Пошел вон!», «Дегтярев, выходи!», «Это наш край» и «Мы здесь власть!».

По данным местных СМИ, митинг с участием нескольких сотен человек продолжался около часа, потом протестующие прошли шествием по городу. Часть митингующих остались ждать у дома правительства Дегтярева. Напомним, ранее новый врио главы Хабаровского края отменил свою пресс-конференцию буквально за несколько минут до начала, сославшись на «сложную эпидемиологическую ситуацию». Хабаровчане «тепло» поприветствовали Дегтярева и в его Instagram, посоветовав не паковать сменную одежду.

«Фонтанка» после назначения вспомнила, чем прославился Дегтярев как депутат — от «девятка яиц» до проигранной борьбы с долларами. Эксперты считают, что фигура депутата от ЛДПР стала компромиссной.

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Комментарии (9)

lamer
"Кто не скачет, тот Дегтярь" уже было, или чуть позже ждать?
Савва Морозов
разогрев к субботе
Swift_5e4d8a276f5e8
Щевченко на своём ютьюб канале припомнил Дегтярёву его речи про ЛГБТ, думаю это только подлило масла в огонь ...
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