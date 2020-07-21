«На чужой край рот не разевай». Дегтярева встретили в Хабаровске митингом
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает 21 июля «Хабаров. Today», протестующие требуют встречи с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, которого накануне назначил Владимир Путин.
Встречают назначенца плакатами «ЯМы мзду не берем — нам за Фургала обидно!», «Руки прочь от Сергея Фургала», «На чужой край рот не разевай» и другими. Жители скандируют: «Пошел вон!», «Дегтярев, выходи!», «Это наш край» и «Мы здесь власть!».
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, которого вчера назначил президент, прилетел в свою новую вотчину. Жители Хабаровска встретили его митингом. pic.twitter.com/c6IdL3VUfN— baza (@bazabazon) July 21, 2020
По данным местных СМИ, митинг с участием нескольких сотен человек продолжался около часа, потом протестующие прошли шествием по городу. Часть митингующих остались ждать у дома правительства Дегтярева. Напомним, ранее новый врио главы Хабаровского края отменил свою пресс-конференцию буквально за несколько минут до начала, сославшись на «сложную эпидемиологическую ситуацию». Хабаровчане «тепло» поприветствовали Дегтярева и в его Instagram, посоветовав не паковать сменную одежду.