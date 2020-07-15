Голикова: Для возобновления авиасообщения Россия ждёт ответы от других стран в самое ближайшее время

Россия для восстановления полётов за рубеж ждёт ответов от других государств, которые смогут открыть свои границы для россиян, ответы должны поступить совсем скоро, заверила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы ведём работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нам критериям, на принципе взаимности. И мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию», — сказала она 15 июля на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.