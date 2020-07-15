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15.07.2020 14:54
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Голикова: Для возобновления авиасообщения Россия ждёт ответы от других стран в самое ближайшее время

Россия для восстановления полётов за рубеж ждёт ответов от других государств, которые смогут открыть свои границы для россиян, ответы должны поступить совсем скоро, заверила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы ведём работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нам критериям, на принципе взаимности. И мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию», — сказала она 15 июля на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Также Голикова напомнила, что за время приостановки регулярных международных полётов вывозными рейсами в Россию вернулось более 266 тысяч наших граждан.

Сегодня турецкий МИД заявил, что Анкара и Москва договорились о возобновлении авиасообщения. Накануне турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines запланировал полеты в Россию на август.

Накануне об открытии своих границ для туристов первой из стран ЕС сообщила Хорватия — въезжающим понадобится справка об отсутствии COVID-19. Но она не попала в список направлений, сообщение с которыми могут восстановить в первую очередь.

Россия объявила, что с 15 июля начнет восстанавливать международное авиасообщение с другими странами на принципе взаимности. Оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил возобновление международного авиасообщения в два этапа. Отправиться можно будет только в те страны, где за две недели коронавирусом заразились не более 40 человек на 100 тысяч населения. Также среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 за 14 дней не должен превышать 1 %.

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Комментарии (2)

ppky0323
Учитывая сезон, нормально, хоть так...
NikiMagnusson
Даже интересно, кто кроме Турции , ответит по "принципу взаимности" ?
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