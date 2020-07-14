Хорватия открыла свои границы для всех, у кого есть справка об отсутствии COVID-19. Ограничений для россиян нет

«Если иностранцы, которые не имеют гражданства государства-члена ЕС или ЕЭЗ, <...> хотят въехать в Республику Хорватия по причине <...> туризма, то им необходимо предоставить подтверждение платного размещения. Эти лица не подлежат карантинну / самоизоляции, если они представят на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов», - говорится 14 июля на сайте МВД Хорватии.

Министерство внутренних дел Хорватии опубликовало новые правила въезда в республику для иностранцев, где нет ограничения на определенные страны.

В заявлении не указано никаких ограничений для определенных стран. Так, американское издание Forbes обратило внимание, что жители США, которые сейчас как туристы не могут посещать ЕС, согласно правилам МВД Хорватии, имеют право въехать в республику.

Ранее Венгрия также объявила о том, что открывает свои границы для россиян, однако затем это сообщение было удалено.

Впрочем, россияне, которые захотят посетить Хорватию, не смогут также легко сделать это, как и до пандемии. Выезд граждан РФ за рубеж с туристическими целями пока не разрешили, а Россия только ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. Также Хорватия не попала в список направлений, сообщение с которыми могут восстановить в первую очередь. Однако российские власти объявили, что готовы возобновить полеты с другими государствами на принципе взаимности.

С начала пандемии в Хорватии выявили 3 827 случаев COVID-19. Страна вышла из самоизоляции еще в конце апреля.