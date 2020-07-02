Петербуржцы не готовы из-за коронавируса выкупать соседние места в автобусах в Финляндию и Прибалтику
Опрос показал, что большинство пассажиров не хотят после снятия ковидных ограничений покупать сразу несколько мест, чтобы гарантировать соблюдение социальной дистанции в автобусах.
«Только
Почти треть опрошенных заверили, что их не будет смущать наличие соседей после открытия границ.
ЕС в конце июня объявил об открытии границ для путешественников из других стран. Россияне в их число не попали, так как «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы.
При этом министры транспорта России и Финляндии уже обсуждают возобновление пассажирских перевозок.