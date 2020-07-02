Петербуржцы не готовы из-за коронавируса выкупать соседние места в автобусах в Финляндию и Прибалтику

Опрос показал, что большинство пассажиров не хотят после снятия ковидных ограничений покупать сразу несколько мест, чтобы гарантировать соблюдение социальной дистанции в автобусах.



«Только 4 % петербургских туристов при автобусных поездках в Прибалтику и Финляндию готовы выкупать соседнее кресло из соображений безопасности для здоровья», — сообщает 2 июля автобусный перевозчик Lux Express.

