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02.07.2020 11:59
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Петербуржцы не готовы из-за коронавируса выкупать соседние места в автобусах в Финляндию и Прибалтику

Опрос показал, что большинство пассажиров не хотят после снятия ковидных ограничений покупать сразу несколько мест, чтобы гарантировать соблюдение социальной дистанции в автобусах.

«Только 4 % петербургских туристов при автобусных поездках в Прибалтику и Финляндию готовы выкупать соседнее кресло из соображений безопасности для здоровья», — сообщает 2 июля автобусный перевозчик Lux Express.

Почти треть опрошенных заверили, что их не будет смущать наличие соседей после открытия границ. 28 % сообщили, что они не собираются путешествовать одни, поэтому перед ними такая проблема не стоит, а 26 % понадеялись на свободные места в автобусе, куда они смогут пересесть. Еще 8 % признались, что пока будут пользоваться личным транспортом для поездок в соседние страны.

ЕС в конце июня объявил об открытии границ для путешественников из других стран. Россияне в их число не попали, так как «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, когда откроются границы.

При этом министры транспорта России и Финляндии уже обсуждают возобновление пассажирских перевозок.

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Комментарии (12)

Serg_I
Сам уже года два не ездил на автобусе, но помню, что Fairy давно уже перестал быть основным привозимым товаром, чего так живуч миф о том, что за фейри ездят на автобусах?
Павел Михайлов
На автобусе иногда удобнее, чем на поезде. Но согласен, что на нём ездят ,в основном ,за фейри .
Bakv
А чего там забыли в этой Финляндии? Фейри и Нескафе?
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