В «черном списке» комтранса осталось лишь 25 маршруток. В начале эпидемии отменили 200
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал перечень маршрутов, движение по которым запрещено с 29 июня по 12 июля. По сравнению с изначальным перечнем он сократился почти в 10 раз.
В опубликованном 26 июня распоряжении указаны 25 маршруток. Полный список — в приложенном файле.
Более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. С тех пор их восстанавливали партиями, по мере того как менялось содержание «ограничительного» 121-го постановления Смольного. В частности, 93 маршрута снова запустили 5 июня, еще несколько десятков — 15 июня.
Напомним, накануне губернатор Беглов подписал изменения в 121-е постановление. В ближайшие дни для посетителей должны открыться парки, скверы, детские площадки, салоны маникюра и водные экскурсии. Подробнее о послаблениях читайте в материале «Фонтанки».