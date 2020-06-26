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26.06.2020 17:57
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В «черном списке» комтранса осталось лишь 25 маршруток. В начале эпидемии отменили 200

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал перечень маршрутов, движение по которым запрещено с 29 июня по 12 июля. По сравнению с изначальным перечнем он сократился почти в 10 раз.

В опубликованном 26 июня распоряжении указаны 25 маршруток. Полный список — в приложенном файле.

Распоряжение комитета по транспортуСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. С тех пор их восстанавливали партиями, по мере того как менялось содержание «ограничительного» 121-го постановления Смольного. В частности, 93 маршрута снова запустили 5 июня, еще несколько десятков — 15 июня.

Напомним, накануне губернатор Беглов подписал изменения в 121-е постановление. В ближайшие дни для посетителей должны открыться парки, скверы, детские площадки, салоны маникюра и водные экскурсии. Подробнее о послаблениях читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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