Комитет по транспорту назвал отмененные на 2 недели маршрутки. В запретном списке осталось 57 номеров
Комтранс опубликовал перечень маршрутов общественного транспорта, движение по которым запрещено с 15 до 28 июня. Изначальный список сократился почти на четверть.
В документе комитета — 57 маршрутов, как муниципальных, так и смежных межрегиональных. Ознакомиться со списком можно в приложенном файле.
Напомним, более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. Впоследствии часть их была восстановлена несколькими постановлениями. В частности, 93 маршрута снова запустили с 5 июня.