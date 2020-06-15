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15.06.2020 15:15
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Комитет по транспорту назвал отмененные на 2 недели маршрутки. В запретном списке осталось 57 номеров

Комтранс опубликовал перечень маршрутов общественного транспорта, движение по которым запрещено с 15 до 28 июня. Изначальный список сократился почти на четверть.

В документе комитета — 57 маршрутов, как муниципальных, так и смежных межрегиональных. Ознакомиться со списком можно в приложенном файле.

Перечень маршрутов / Комитет по транспорту администрации Санкт-ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Напомним, более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. Впоследствии часть их была восстановлена несколькими постановлениями. В частности, 93 маршрута снова запустили с 5 июня.

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Комментарии (1)

Cashmare
а не пробовали не сканы в pdf перегонять, а исходные документы, не?
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