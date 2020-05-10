Смольный рассказал, на какие маршруты не надо рассчитывать до конца мая
Комитет по транспорту опубликовал перечень автобусных маршрутов общественного транспорта, которые будут заморожены до 31 мая. В нем 203 наименования.
Распоряжение опубликовано 9 мая, вслед за новой редакцией 121-го постановления правительства, которое устанавливает перечень противовирусных ограничений в городе. Согласно документу, движение будет запрещено по 203 коммерческим маршрутам. Полный перечень – смотрите в прикрепленном файле.
Напомним, впервые более 200 коммерческих маршрутов Смольный заморозил в начале апреля, когда были объявлен нерабочий режим в связи с пандемией коронавируса. Одновременно было изменено расписание работы метрополитена – он стал закрываться в 22.00, а около 20 вестибюлей вообще заперли. Впоследствии транспортному блоку пришлось усиливать определенные маршруты, где пассажиропоток оказался выше, чем прогнозировал комтранс.
Напомним, 9 мая Смольный опубликовал изменения в 121 постановление, которое теперь определяет противовирусные ограничения до конца мая. В частности, на общественном транспорте, на улицах и магазинах вводится обязательный масочный режим.