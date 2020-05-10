Комитет по транспорту опубликовал перечень автобусных маршрутов общественного транспорта, которые будут заморожены до 31 мая. В нем 203 наименования.



Распоряжение опубликовано 9 мая, вслед за новой редакцией 121-го постановления правительства, которое устанавливает перечень противовирусных ограничений в городе. Согласно документу, движение будет запрещено по 203 коммерческим маршрутам. Полный перечень – смотрите в прикрепленном файле.