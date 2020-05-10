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10.05.2020 00:07
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Смольный рассказал, на какие маршруты не надо рассчитывать до конца мая

Комитет по транспорту опубликовал перечень автобусных маршрутов общественного транспорта, которые будут заморожены до 31 мая. В нем 203 наименования.

Распоряжение опубликовано 9 мая, вслед за новой редакцией 121-го постановления правительства, которое устанавливает перечень противовирусных ограничений в городе. Согласно документу, движение будет запрещено по 203 коммерческим маршрутам. Полный перечень – смотрите в прикрепленном файле.

Напомним, впервые более 200 коммерческих маршрутов Смольный заморозил в начале апреля, когда были объявлен нерабочий режим в связи с пандемией коронавируса. Одновременно было изменено расписание работы метрополитена – он стал закрываться в 22.00, а около 20 вестибюлей вообще заперли. Впоследствии транспортному блоку пришлось усиливать определенные маршруты, где пассажиропоток оказался выше, чем прогнозировал комтранс.

Напомним, 9 мая Смольный опубликовал изменения в 121 постановление, которое теперь определяет противовирусные ограничения до конца мая. В частности, на общественном транспорте, на улицах и магазинах вводится обязательный масочный режим.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

ЛетоЗима
А я ведь говорила об этом. Правильно, что введут строгий масочный режим. Правильно!
Бонвиван
На фоне бессмысленных и унизительных масок-перчаток: бунт будет. Вангую. Держись, власть, доигралась!
юрец_огурец
Хороший подарочек, и прямо на 9-е мая. Не могли подождать до понедельника хотя бы. Современные фашисты.
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