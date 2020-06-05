Смольный возвращает сотню отмененных маршруток. Полный список - вдруг там есть твоя

Более 200 коммерческих маршрутов и часть социальных Смольный отменил в связи с падением пассажиропотока и противовирусными ограничениями. Часть из них были позже восстановлены в несколько партий. 29 мая 29 мая комтранс опубликовал список 177 маршрутов, которые не будут работать в первой половине июня, однако теперь он оказался сокращен вдвое.

Ранее стало известно, что в дни православных праздников — Троицкой родительской субботы и Святой Троицы — город решил увеличить количество транспорта, который проходит по маршрутам рядом с кладбищами.