Уставный суд принял запрос депутатов о законности штрафов за отсутствие масок

Как сообщает Уставный суд, речь идет о запросе Максима Резника, Михаила Амосова, Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Александра Рассудова. Депутаты просят проверить, насколько уставу города соответствуют Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», а также знаменитое 121-е постановление правительства, которое определяет все противоэпидемические ограничения в городе.

Уставный суд Санкт-Петербурга 25 июня принял к рассмотрению запрос оппозиционных депутатов Законодательного собрания города. Они хотят договориться о понятиях «средства индивидуальной защиты» и «правила поведения».

В частности, городской закон позволяет Смольному устанавливать обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом, по мнению заявителя, на законодательном уровне термин «правила поведения» не определен. Соответственно, неясно, что конкретно чиновники могут диктовать горожанам.



Кроме того, депутатам кажутся туманными основания для введения штрафов за нахождение петербуржцев без СИЗ в общественных местах и на транспорте. Опять не хватает словаря — в самом постановлении № 121 и других законах нет определения «средств индивидуальной защиты». Заявители также просят проверить этот пункт на соответствие уставу.



Напомним, обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте было введено в Петербурге с 12 мая. С 1 июня масочный режим на улицах только рекомендован. Горожане и раньше подавали коллективные иски, требуя признать ограничения 121-го постановления незаконными.



На прошлой неделе Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект о регламенте роспуска Уставного суда Петербурга. Ликвидация этого института предусмотрена в поправках по Конституции, голосование по которым началось 25 июня. Подробности — в прямой трансляции «Фонтанки».

