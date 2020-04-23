Петербуржцы подали коллективный иск к Беглову. Они оспаривают введенные в городе запреты.

Горожане 23 апреля подали коллективный иск к губернатору Александру Беглову с требованием признать недействующим постановление Смольного № 121 , которым власти установили ограничения и запреты для нераспространения коронавируса. Заявление было подано в Городской суд Петербурга, сообщил «Фонтанке» представитель правозащитного объединения «Команда 29», юристы которого выступают в качестве представителей истцов.

Исковое заявление в суд подал 21 петербуржец. Как пояснил руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов, претензии заявителей сводятся не к установленным Смольным ограничениям и запретам как таковым, а к правовой неопределенности, возникшей при их введении.

«Наша цель — не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима (ЧП или ЧС), при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима», — пояснил он.

«Правительство Петербурга ввело запреты, лишив граждан ряда прав. Такие полномочия у правительства отсутствовали, поскольку перечисленные в иске ограничения прав граждан могут вводиться при режимах чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, но не при режиме самоизоляции. На текущий момент для введения особого режима есть все необходимые условия, но правительство этого не делает, поскольку в этих случаях государство будет вынуждено принять на себя обязательства по возмещению убытков», — комментирует один из авторов иска, старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев.