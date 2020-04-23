Петербуржцы подали коллективный иск к Беглову. Они оспаривают введенные в городе запреты
Петербуржцы подали коллективный иск к Беглову. Они оспаривают введенные в городе запреты.
Горожане 23 апреля подали коллективный иск к губернатору Александру Беглову с требованием признать недействующим постановление Смольного
Исковое заявление в суд подал 21 петербуржец. Как пояснил руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов, претензии заявителей сводятся не к установленным Смольным ограничениям и запретам как таковым, а к правовой неопределенности, возникшей при их введении.
«Наша цель — не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима (ЧП или ЧС), при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима», — пояснил он.
«Правительство Петербурга ввело запреты, лишив граждан ряда прав. Такие полномочия у правительства отсутствовали, поскольку перечисленные в иске ограничения прав граждан могут вводиться при режимах чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, но не при режиме самоизоляции. На текущий момент для введения особого режима есть все необходимые условия, но правительство этого не делает, поскольку в этих случаях государство будет вынуждено принять на себя обязательства по возмещению убытков», — комментирует один из авторов иска, старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев.
Адвокат подчеркнул, что «Команда 29» призывает людей не нарушать предписаний самоизоляции с целью сохранения здоровья. Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, они не отрицают.
Истцы требуют признать недействующими ряд положений постановления
Кроме того, истцы оспаривают пункт о запрете работы предприятий общепита и посещений гражданами кафе, ресторанов, баров и так далее. И положение, приостановившее оказание ряда услуг, в том числе медицинских, реабилитационных, жилищно-коммунальных, услуг по погребению.
Оспаривается и запрет на посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок горожанами. Посещение физлицами предприятий, которые не вошли в список тех, кому разрешено работать, а также участвовать и проводить торжественно-досуговые мероприятия. Наконец, запрет на посещение кладбищ и оказание услуг каршеринга.