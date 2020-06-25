Лето, грядки, коронавирус. Эксперты о том, как может пройти голосование по Конституции

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Накануне старта голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге подали почти 319 тысяч заявлений на открепление. Продолжается обзвон пожилого населения на предмет удобного голосования: на дому, во дворе. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты рассуждают, какую явку может получить Смольный с учетом всех применяемых инструментов и в условиях новой коронавирусной реальности.

Всего в Петербурге заявление на голосование по месту нахождения, по данным ЦИК РФ, подали 318 740 человек, из них более половины, 186,7 тысячи, — через портал «Госуслуги». Интересно, что за 17 часов до окончания возможности «открепиться» (то есть на 21.00 20 июня) таких заявлений насчитывалось всего 241,6 тысячи. Наибольший прирост на финише произошел у откреплений через участковые комиссии — он скакнул с 37,6 до 88,8 тысячи человек.



Элла Памфилова накануне сообщила, что по случаям принуждения бюджетников к голосованию Петербург выбился в лидеры, обойдя даже Москву. Возможно, Элла Александровна преувеличивает. Но ранее «Фонтанка» писала об откреплении сотрудников бюджетных учреждений, которым настоятельно рекомендовали проголосовать на конкретных участках. О том же просили и крупные частные компании. К обзвону пожилого населения с вопросами, намерены ли они голосовать и где, а также напоминанием о возможности проголосовать на дому привлекли волонтеров и тех же бюджетников.

По данным комитета по труду, в Петербурге в январе — мае 2020 года насчитывается 2752 государственных учреждения и 37 государственных унитарных предприятий, подведомственных 55 исполнительным органам государственной власти города. Среднесписочная численность работников в ГУ за этот период составила 301,16 тысячи человек, в ГУП — 64,8 тысячи человек, всего — 366 тысяч человек.

В большинстве эксперты затруднились предсказать итоговую явку, отмечая, что на нее влияют множество факторов, и говорить о ней — гадать на кофейной гуще. Впрочем, директор Института современного государственного развития, политолог и политтехнолог Дмитрий Солонников говорит, что рассчитывает на явку от 40 до 50 процентов: «Это с учётом всех возможностей. И с бюджетниками, и с пенсионерами, которых мотивируют».



Столичный политтехнолог Константин Калачев рассказал: за два дня ему дважды позвонили с предложением проголосовать любым удобным способом и три раза проинформировали об этом письмами на почте. «Такой активности даже на президентских выборах не припоминаю. Опять же активизируются протестники. Сторонники бойкота явно проигрывают сторонникам участия. Последнее заявление Путина о возможности его нового участия в выборах подливает масло в огонь. Социологи умеют предсказывать все, но чаще всего ошибаются с прогнозами на явку. А уж если помимо растянутого по времени голосования, голосования на дому и прочих радостей включается админресурс, тут уж точно лучше не гадать», — говорит он.

Политолог Алексей Шустов также затруднился оценить явку. По его мнению, явка бюджетников будет ниже той, которую хочется организаторам, но это всегда так. «Где-то руководители в состоянии обеспечить дисциплинированное поведение подчинённых, а где-то нет, но «сверху» всегда идёт общая команда на все подразделения. В результате те структуры, которые более «в узде», лучше голосуют и не допускают утечек. А те, где контроль над сотрудниками меньше, и не обеспечивают голосования, и регулярно дают утечки», — комментирует он.



В целом по стране явка будет высокая, уверен московский политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев. По его мнению, нынешние возможности дадут больше 50%. «Если за один день голосования на выборах в Госдуму явка составляет под 45%, то здесь будет не меньше половины. За явку говорит и неделя голосования, и множество способов голосования. Лично я электронно проголосую (в Петербурге такой возможности нет. — Прим. ред.). Третье — голосование в рабочий день. Четвёртый момент, работающий на явку, — участки на вокзалах, на рабочих местах. Просто бери с собой паспорт на работу!» — говорит он.

В числе факторов против явки эксперт назвал летнее время и стоящие у людей в повестке грядки. «Настроение плохое, потому что коронавирус, а экономика мелкого предпринимательства пострадала. У кого-то хорошее настроение, потому что ему на всё наплевать. Это работает против», — добавил политолог.

Для оценки параметров явки на голосование по поправкам к Конституции РФ необходимо учитывать фактор преодоления социально-психологических и экономических последствий пандемии коронавируса, считает завлабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина Инга Бурикова.



Она констатировала, что режим самоизоляции внес существенные коррективы в организацию жизни людей по всему миру, и Петербург не исключение. «Уже сейчас, как только стали открываться первые магазины, мы видим гигантские очереди, с появлением возможности проводить время на природе, с друзьями, со старшим поколением — горожане стремятся этими возможностями пользоваться, даже если ранее пренебрегали ими. Часть жителей города продолжают ограничивать свои контакты и сохраняют режим самоизоляции, считая, что пока еще рано отпускать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и нужно поберечь и себя, и окружающих», — поясняет она.

По мнению эксперта, на этом фоне ожидать высокой естественной явки на голосование за поправки к Конституции РФ не приходится. Часть горожан предпочтет остаться дома, а часть — продолжит восполнять дефицит своих утраченных вследствие самоизоляции возможностей (магазины, гости, прогулки, друзья, работа и заработок, в конце концов). Итог: перед избиркомами встала сложная задача — провести необходимое для страны голосование в очень ограниченной по времени и агитационно-организационным ресурсам ситуации.



Политолог Александр Дука указывает на другой момент: «Будут усиливаться безразличие и апатия: народ же устает. Поэтому, естественно, такой активности может и не быть. Хотя специально же голосование сделано в среду: когда люди уже приехали с дач, но еще не поехали на дачи. Пойдут ли они от места работы? Возможно, часть пойдет. Но доверие в последнее время падает, это показывают опросы. Здесь результат, конечно, может быть не очень хороший для руководства».

По словам Буриковой, действия избирательных комиссий, призванных максимально помочь гражданам в организации процесса голосования, и органов власти к организации дополнительных возможностей упрощения для граждан процедуры голосования выглядят вполне логичными. Она призвала «не искать каких-то «вражеских происков» и «чиновничьего произвола» в организации процедуры голосования». «Это правильно в текущих условиях — постараться дойти до каждого гражданина и предложить ему удобную форму участия в данном голосовании».

Напомним, что способов и времени проголосовать у россиян действительно много: само голосование растянулось на неделю, принять участие в плебисците можно на своем участке или любом удобном, а также на дому и придомовой территории. При этом процесс подачи заявок на голосование вне помещения будет продолжаться до самого конца. В «родной» участковой комиссии такие заявки будут принимать до 17:00 1 июля, и горожанам достаточно простого звонка.



Не искать черную кошку в черной комнате призывает и Солонников. «На самом деле город решает два вопроса одновременно. С одной стороны, нужно удержать ситуацию с ростом заболеваемости. Не так давно была информация, что 95% койко-мест для тяжело больных заняты. Для пожилых людей это серьёзное испытание. Давайте к этому относиться по-человечески. Не вижу проблем, если волонтёры не справляются, а есть масса людей на зарплате из бюджета, они проявят свою энергию и помогут пенсионерам избежать рисков», — говорит он. Политтехнолог отметил, что у него двое родителей старше 80 лет, которым пока не звонили. «Не знаю, может, и правда рук не хватает. Проверим, позвонят ли после этого комментария», — добавил он.

В свою очередь, Шустов считает, что у руководства города и федеральных организаторов голосования есть социологические данные о плохой готовности голосовать. «У них истерика. Они пытаются включить всё что можно и ругаются на высшего начальника за то, что решил делать голосование летом, а не в сентябре, допустим. В истерике люди делают непродуманные шаги», — отмечает политолог.

Применяемые инструменты, как легальные, вроде информирования о голосовании, так и админресурс в виде принуждения к голосованию эксперты назвали привычным набором для любых выборов. «Для федеральных выборов такая мобилизация была неоднократно... Можно говорить, что процесс заболеваемости идёт на спад, можно говорить, что заболеваемость снижается, но риски всё равно есть. И это беспрецедентная ситуация. Принимается целый ряд беспрецедентных мер. По крайней мере, голосование в течение недели в России пока ещё не использовалось», — констатирует Солонников.

Шустов считает, что фальсификация результатов в ящиках для голосования как инструмент если и будет применяться, то в последнем случае. «Так как начальство всегда предпочитает видеть высокую явку и минимум фальсификаций, то сначала идёт максимально интенсивная деятельность по накачке явки, а когда это не позволяет выйти на планируемые результаты (в частности, когда пришедшие под давлением избиратели голосуют не так, как надо), идёт фальсификация для выхода на проектные цифры. Сейчас будет то же самое», — говорит он.

Эксперт воздержался от советов: идти на голосование или нет: «Для каждого гражданина это зависит от его личных целей и взглядов в сфере политики». Солонников, в свою очередь, считает, что идти надо: «Когда ещё представится возможность поучаствовать в процессе принятия/изменения Конституции. В прошлый раз это было более четверти века назад. Следующий может быть не раньше!» «Я пойду! И Вы сходите. Раз в жизни такое бывает!» — советует Дмитрий Гусев.

Николай Нелюбин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

