Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Добровольцев, которые возили одиноким пенсионерам еду и лекарства по время самоизоляции, перебросили на сбор информации о планах пожилых голосовать по поправкам в Конституцию и месте волеизъявления. Данные аккумулируются с помощью мобильного приложения. Нехитрый прием, очевидно, призван помочь повысить количество голосующих. Но можно трактовать и как заботу о старшем поколении: полученная таким образом база позволит дойти до каждого страждущего.

В начале июня добровольным помощникам объявили, что ситуация с COVID-19 улучшается и акция «#МыВместе» подходит к концу. Завершить ее предлагалось «финальным масштабным мероприятием» — дистанционным опросом пожилого населения с вопросом о самочувствии и полученной им помощи во время пандемии. Кураторы подчеркивали важность качества опроса: «чтобы знать, была ли оказана еще кем-то помощь, помимо нас». Что бы ни значила такая формулировка.



На днях добровольцев пригласили в новый рабочий чат, в название которого затесался Основной закон: «Обзвон пожилых людей (Волонтеры Конституции+ #МыВместе)». Участники получили скрипт-инструкцию, как и о чем говорить с пожилыми. Конечный результат этой работы: рассортировка пожилых респондентов на несколько групп. Тех, кто намерен голосовать по месту регистрации или по месту нахождения непосредственно на участке, и тех, кто готов выполнить свой гражданский долг на дому.

Ряд волонтеров отказались от этой работы и покинули чат. Одна из девушек прокомментировала свой уход. Она считает это «неправильным действием со стороны акции #Мывместе». Другой волонтер, независимый депутат МО «Шушары» Тимур Туктаров, рассказал: «Мне просто противно этим заниматься, ведь изначально нам говорили, что будем обзванивать и интересоваться о самочувствии и о том, как была оказана помощь». И добавил, что многие пенсионеры не понимают, откуда у волонтеров их номер.



По информации редакции, к работе привлечены не все петербургские волонтеры: в рабочих чатах добровольцев не обсуждают Конституцию — только бабушек, продуктовые наборы и лекарства. Один из собеседников рассказал, что даже не слышал о подобном обзвоне.



Фото: скриншот рабочего чата в социальных сетях Фото: скриншот рабочего чата в социальных сетях Фото: скриншот рабочего чата в социальных сетях Фото: скриншот рабочего чата в социальных сетях Фото: скриншот рабочего чата в социальных сетях

В разделе самых популярных вопросов на фразу «откуда вы взяли мой номер?» предлагается отвечать: «В рамках акции #МыВместе в штаб поступало много звонков, которые были переданы нам для связи и уточнения о вашем здоровье и потребностях в продуктах и лекарствах». Но вопросы о потребностях в скрипте не прописаны, а первый, который предлагается задать собеседнику по существу, звучит так: «Скажите, пожалуйста, вы слышали про акцию #МыВместе, где волонтеры помогают пожилым людям?»



То есть можно предположить, что база номеров вряд ли ограничивается теми, кому волонтеры помогали в апреле-мае. Согласно данным Смольного на 15 июня, было выполнено 19,9 тысячи таких заявок, но логично предположить, что те, кому требовалась помощь, обращались за ней более одного раза.

Обзвон пенсионеров осуществляется с помощью мобильного приложения. Судя по всему, его писали быстро и на коленке: отзывы пестрят негативом и сообщениями о неисправностях. В качестве разработчика указана Ассоциация волонтерских центров, выход в прокат состоялся 8 июня 2020 года, количество скачиваний — более 5000 раз. На входе приложение требует логин и пароль, альтернатива — залогиниться через аккаунт на волонтерском сайте Dobro.ru. Затем предлагается выбрать свой регион, то есть, скорее всего, петербургские волонтеры будут обзванивать жителей своего города. Кроме того, можно предположить, что непосредственно номера телефонов абонентов добровольные операторы обзвона не видят. Их заверили, что собеседник также не может ознакомиться с входящими номерами. Волонтер видит имя, отчество и первую букву фамилии потенциального участника опроса, а также год рождения. Шаблон разговора для удобства показан добровольцу прямо в приложении.



Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения Фото: скриншот страницы приложения

После того, как волонтер узнает, где и как будет голосовать собеседник, он должен сделать пометку к приложению. «Успешно» — если звонок состоялся в принципе. «Если диалог состоялся и вы узнали у пенсионера его предпочитаемый тип голосования, то после выбора типа «Успешно» нажмите «Далее», и Вам будет необходимо выбрать «Тип голосования», — говорится в инструкции.

Далее пенсионера отправляют в одну из нескольких «корзин». «Проголосует на участке по месту регистрации», «Проголосует на участке (необходимо открепление)», «Проголосует на дому», «Проголосует во дворе», «Не пойдет голосовать». Как уверяет инструкция, в случае если пенсионер выберет «дворовое» волеизъявление, будет «сформирован мобильный штаб для выезда в район пенсионера для предоставления возможности голосования».

Вопросы непосредственно о поправках в Конституцию и по процедуре голосования волонтерам рекомендуется избегать, с пояснением «не в моей компетенции», и перенаправлять пожилых либо в информационно-справочный центр Центризбиркома, либо на сайты конституция2020.рф и мояконституация.ру. Второй ресурс принадлежит Общероссийскому народному фронту и содержит прямую пропаганду голосовать «за».



Фото: скриншот страницы сайта Фото: скриншот страницы сайта

Собеседники «Фонтанки» рассказали, что народ в чате подобрался на редкость нелюбопытный. Вопросов о целях сбора информации, о том, где и как будут голосовать пенсионеры, не задавали. Координаторы также не потрудились прояснить ситуацию, но методично напоминают добровольцам о необходимости присылать отчеты: сколько пенсионеров удалось прозвонить за прошедший день.



Руководитель центра городских волонтеров Дмитрий Антонов рассказал «Фонтанке», что к обзвону привлечены добровольцы во всех регионах страны. На вопрос, кто принял такое решение, собеседник ответить затруднился, но подтвердил, что приложение разрабатывалось Общероссийским народным фронтом.

В Петербурге, по его данным, на обзвоне работают более 500 волонтеров, «Планируется к обзвону, по-моему, более 700 тысяч... Нам такую цифру сказали», — сказал Антонов, добавив, что не готов ответить на вопрос, кто именно назвал это число.

Он подчеркнул степень защиты личных данных пенсионеров: «Волонтеры не видят ни адрес человека, ни номер телефона. Звонки совершаются через приложение».



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»