Законопроект на вырост. ЗакС правит регламент роспуска Уставного суда, который предусматривают поправки по Конституции

Заксобрание 17 июня приняло в первом чтении законопроект о регламенте роспуска Уставного суда Петербурга. Ликвидация этого института предусмотрена в поправках по Конституции, за или против которых россиянам еще только предстоит проголосовать.

Законопроект был внесен с голоса. Он предусматривает, что дополнительным основанием для отставки судей является роспуск Уставного суда.

Беспартийный депутат Максим Резник поинтересовался, считаются ли поправки по Конституции принятыми или нет и что будет, если граждане не поддержат поправки. Глава комитета по законодательству Денис Четырбок пояснил, что норма может быть применима и в этом случае. «Поэтому никаких противоречий я не вижу», — добавил он.