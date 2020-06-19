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19.06.2020 13:43
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«Обвинения должны подкрепляться какими-то аргументам». В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле считают внутренним делом соседней республики задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — цитирует 19 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, российские власти не собираются пока давать оценку предстоящим выборам президента в Белоруссии. При этом Песков уверен, что белорусская сторона должна предоставить «какую-то аргументацию» после обвинений в том, что за действиями Бабарико якобы стоит Москва.

«Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний (как «Газпром». — Прим. ред.), безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументам», — уверен пресс-секретарь Владимира Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране был сорван «майдан».

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Комментарии (4)

ProstoZloy
"Обвинения должны подкрепляться какими-то аргументам..."
А во всем мире - уликами и показаниями свидетелей.
WuhanRockCafe
Простенько действует Рыгорыч и со вкусом - основнй конкурент отправлен за решетку, а российские собственники Белгазпромбанка посланы по известному адресу.
260602101
в Беларуси русских 25% , почему же внутреннее дело, а не как в Украине ?
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