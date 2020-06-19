«Обвинения должны подкрепляться какими-то аргументам». В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

По его словам, российские власти не собираются пока давать оценку предстоящим выборам президента в Белоруссии. При этом Песков уверен, что белорусская сторона должна предоставить «какую-то аргументацию» после обвинений в том, что за действиями Бабарико якобы стоит Москва.

«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — цитирует 19 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле считают внутренним делом соседней республики задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний (как «Газпром». — Прим. ред.), безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументам», — уверен пресс-секретарь Владимира Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране был сорван «майдан».