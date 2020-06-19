Не Zar'ой единой. Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений, чтобы избежать столпотворения

Руководители 40 крупнейших петербургских торговых центров обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить работу находящихся на их территории непродовольственных магазинов уже в рамках первого этапа снятия ограничений.



Среди подписавшихся под документом (есть в распоряжении «Фонтанки») топ-менеджеры ТРЦ «Галерея», «Питер-Радуга». «Континент», «Сити-Молл» и других.

С 8 июня Смольный разрешил работать магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом. Магазины в ТЦ могут заработать лишь на третьем этапе снятия ограничений, но точные даты не сообщались.