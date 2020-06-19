Не Zar'ой единой. Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений, чтобы избежать столпотворения
Руководители 40 крупнейших петербургских торговых центров обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить работу находящихся на их территории непродовольственных магазинов уже в рамках первого этапа снятия ограничений.
Среди подписавшихся под документом (есть в распоряжении «Фонтанки») топ-менеджеры ТРЦ «Галерея», «Питер-Радуга». «Континент», «Сити-Молл» и других.
С 8 июня Смольный разрешил работать магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом. Магазины в ТЦ могут заработать лишь на третьем этапе снятия ограничений, но точные даты не сообщались.
«Опыт работы продовольственных торговых сетей показал, что большие магазины (как и торговые центры) при выполнении соответствующих мероприятий не создают повышенной угрозы распространения заболевания в отличие, например, от общественного транспорта. В больших торговых центрах проще обеспечить соблюдение требований по социальному дистанцированию посетителей, а также проще контролировать использование средств индивидуальной защиты», — считают владельцы ТЦ.
Кроме того, опыт Москвы показывает, что одновременное открытие торговых центров по всему городу позволило равномерно распределить потоки покупателей, что не привело к единовременному массовому скоплению людей. «Это подтверждается показателем посещаемости торговых объектов Москвы, который в течение всех прошедших дней остается на уровне 40–50% от аналогичного периода прошлого года», — отмечают они.
По словам авторов петиции, ТЦ и арендаторы «адаптировались под сложившуюся ситуацию» и готовы соблюдать не только установленные рекомендации, но и принять дополнительные меры безопасности.
Ранее «Фонтанка» сообщала об очередях, выстроившихся к магазину Zara на Невском проспекте — о соблюдении социальной дистанции речи не шло.