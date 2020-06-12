После открытия Zara на Невском собрались десятки горожан. О доступе к одежде мечтают в толпе, о дистанции не вспоминают
Очередь из сотни петербуржцев образовалась днём 12 июня у магазина Zara на Невском проспекте, 21. Внутрь пускают по 10–20 человек. Большинство горожан уже на подходах достают из карманов и сумок защитные маски и надевают их, а вот перчаток на руках не видно.
По словам очевидцев, толпа у входа в Дом Мертенса быстро растянулась по всему Невскому. После ослабления режима ограничений за обновками выбираются компаниями и целыми семьями. За вещами с родителями иногда стоят и дети. Как отметил корреспондент «Фонтанки», сотрудникам приходится считать истосковавшихся по шопингу посетителей: если людей внутри слишком много, охранники сокращают лимит и пропускают по 7–8 человек.
О соблюдении дистанции в полтора метра в очереди при этом речи не идёт. Жаждущие померить хоть что-нибудь в ожидании стоят плотно друг к другу.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру
Непродовольственные магазины в Петербурге возобновили работу с 8 июня. Разрешение на открытие получили точки с площадью торгового зала не больше 400 кв. м и с отдельным входом с улицы для посетителей. Примерочные должны быть закрыты. Дозвониться до владельцев сети, представителей торгового дома Inditex, как и до сотрудников магазинов Zara, «Фонтанке» не удалось.