Основатель Space X бизнесмен и изобретатель Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Запись вечером 31 мая появилась на странице в Twitter под поздравлениями последнего с успешным запуском корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», – написал Маск. В публикации выше Рогозин отметил, что надеется на совместную работу с командой Space X и сообщил, что ему «понравилась» шутка изобретателя про батут.

Слова о том, что «батут заработал» Маск припомнил главе Роскосмоса после запуска корабля с мыса Канаверал в штате Флорида накануне. Предложение отправлять американцев в космос именно таким способом российский специалист предложил в 2014 году. Как объяснил теперь, это была прямая угроза Штатом, которые намеревались «ввести санкций против нашей ракетно-космической отрасли». «Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», – заявил Рогозин.