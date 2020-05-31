Основатель Space X бизнесмен и изобретатель Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Запись вечером 31 мая появилась на странице в Twitter под поздравлениями последнего с успешным запуском корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС.
«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», – написал Маск. В публикации выше Рогозин отметил, что надеется на совместную работу с командой Space X и сообщил, что ему «понравилась» шутка изобретателя про батут.
Слова о том, что «батут заработал» Маск припомнил главе Роскосмоса после запуска корабля с мыса Канаверал в штате Флорида накануне. Предложение отправлять американцев в космос именно таким способом российский специалист предложил в 2014 году. Как объяснил теперь, это была прямая угроза Штатом, которые намеревались «ввести санкций против нашей ракетно-космической отрасли».
«Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», – заявил Рогозин.
...to the #ISS.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 31, 2020
Please convey my sincere greetings to @elonmusk (I loved his joke) and @SpaceX team. Looking forward to further cooperation!@Rogozin @JimBridenstine @roscosmos @NASA
Астронавты на корабле компании Space X успешно перешли на борт МКС вечером 31 мая после 19 часов полёта. Полёт корабля компании Маска стал первым случаем в истории, когда людей на станцию отправила частная компания. До этого Штаты 9 лет не могли совершить пилотируемый запуск со своей территории. Монополистом на рынке оставался «Роскосмос».
31 мая стало известно о том, что российская сторона готова обсудить с NASA полеты космонавтов на кораблях Маска.