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31.05.2020 22:07
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«Спасибо, сэр, ха-ха». Илон Маск на русском ответил Рогозину

Основатель Space X бизнесмен и изобретатель Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Запись вечером 31 мая появилась на странице в Twitter под поздравлениями последнего с успешным запуском корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», – написал Маск. В публикации выше Рогозин отметил, что надеется на совместную работу с командой Space X и сообщил, что ему «понравилась» шутка изобретателя про батут.

Слова о том, что «батут заработал» Маск припомнил главе Роскосмоса после запуска корабля с мыса Канаверал в штате Флорида накануне. Предложение отправлять американцев в космос именно таким способом российский специалист предложил в 2014 году. Как объяснил теперь, это была прямая угроза Штатом, которые намеревались «ввести санкций против нашей ракетно-космической отрасли».

«Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», – заявил Рогозин.

Астронавты на корабле компании Space X успешно перешли на борт МКС вечером 31 мая после 19 часов полёта. Полёт корабля компании Маска стал первым случаем в истории, когда людей на станцию отправила частная компания. До этого Штаты 9 лет не могли совершить пилотируемый запуск со своей территории. Монополистом на рынке оставался «Роскосмос».

31 мая стало известно о том, что российская сторона готова обсудить с NASA полеты космонавтов на кораблях Маска.

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Комментарии (17)

VKuser152997575
Теперь введут санкции и против космоса разнесчастного,да там и без санкций Рогозин всё угробит.
вадики
Вся система прогнила всё менять нужно(С) (сантехник)У нас в Векторе вакцину от короны создают специалисты с окладом 17 тр и ракеты проектируют инженеры с окладом 30 тр так чегож тут хотеть то?Рогозина и приближенных все хорошо.Вот так и дожили до отставания и развала отрасли.
Illusive_man4
Интересно, Рогозин всерьез думает что Роскосмос, который за тридцать лет не создал ничего принципиально нового, живущий за счёт королёвских наработок, реальный конкурент SpaseX ?
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