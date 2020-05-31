«Я их предупредил». Рогозин сообщил, что шутка о «батутах» и американских астронавтах спасла российскую космическую отрасль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил высказывание про «батут» и американских астронавтов и уверил, что именно его слова в своё время спасли российскую космическую отрасль.
«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», — написал Рогозин 31 мая в своём Twitter.
Вспомнить высказывание шестилетней давности о том, что отправлять американцев на МКС можно с помощью «батута», его заставило обращение к ней американского изобретателя и основателя SpaceX Илона Маска.
Именно предприниматель после успешного старта корабля Crew Dragon с мыса Канаверал в штате Флорида шутливо заявил, что «батут работает».
Челнок успешно состыковался с Международной космической станцией вечером 31 мая после 19 часов полёта. На борту находились астронавты Боб Бенкен и Даглас Харли. На Землю они вернутся на том же частном корабле.
Запуск ракеты стал первым в истории случаем, когда людей на МКС доставила негосударственная корпорация. Для США событие значимо также из-за того, что страна не отправляла специалистов со своих собственных площадок последние 9 лет. Монополистом всё это время оставался Роскосмос.