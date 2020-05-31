«Я их предупредил». Рогозин сообщил, что шутка о «батутах» и американских астронавтах спасла российскую космическую отрасль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил высказывание про «батут» и американских астронавтов и уверил, что именно его слова в своё время спасли российскую космическую отрасль.



«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали», — написал Рогозин 31 мая в своём Twitter.

Вспомнить высказывание шестилетней давности о том, что отправлять американцев на МКС можно с помощью «батута», его заставило обращение к ней американского изобретателя и основателя SpaceX Илона Маска.