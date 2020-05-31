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31.05.2020 21:00
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Астронавты перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

Два астронавта NASA перешли на борт Международной космической станции (МКС) c космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Трансляция 31 мая велась на канале корпорации в YouTube.

Астронавты провели первый в истории частный пилотируемый полет. Корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС через 19 часов после запуска.

Пассажирская вариация машины Dragon, которая до этого работала с грузами, стартовала в США 30 мая со второй попытки. В полёт на Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отправились космонавты Боб Бенкен и Даглас Харли. Сближение с МКС началось за два часа до стыковки. На Землю астронавты вернутся на том же челноке.

Событие стало историческим для Штатов, в частности потому, что страна не отправляла космонавтов со своих площадок последние девять лет. Монополистом в отрасли оставался Роскосмос.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
Видео снято на деньги госдепа в голливуде! Не поверим, не простим, пока российские космонавты в одноклассниках не отпишут...
NasushnyBread
Астронавты так разволновались, что три часа не могли открыть дверь 🤔
radon
Соснуть не от слова *сон*
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