Два астронавта NASA перешли на борт Международной космической станции (МКС) c космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Трансляция 31 мая велась на канале корпорации в YouTube.
Астронавты провели первый в истории частный пилотируемый полет. Корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС через 19 часов после запуска.
Пассажирская вариация машины Dragon, которая до этого работала с грузами, стартовала в США 30 мая со второй попытки. В полёт на Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отправились космонавты Боб Бенкен и Даглас Харли. Сближение с МКС началось за два часа до стыковки. На Землю астронавты вернутся на том же челноке.
Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС.— Телеканал 360° (@360tv) May 31, 2020
Видео: NASA pic.twitter.com/2Rr9wahKrl
Событие стало историческим для Штатов, в частности потому, что страна не отправляла космонавтов со своих площадок последние девять лет. Монополистом в отрасли оставался Роскосмос.