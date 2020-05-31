«Америка запустила». Что означает первый пилотируемый полет частного космического корабля Илона Маска Space X Crew Dragon для человечества

Со второй попытки компании Space X под руководством Илона Маска удалось запустить в космос первый частный космический корабль с людьми. Crew Dragon, пассажирская модификация грузовика Dragon, который до этого уже отвозил грузы на Международную космическую станцию на автопилоте, в этот раз доставит туда Роберта Бенкена и Дугласа Херли. Во многом символичный полет открывает новую эпоху освоения космоса.

Фото: AP Photo/John Raoux/ТАСС

Переход на новый уровень

До субботнего старта США не запускала людей в космос в течение 11 лет, после того как 21 июля 2011 года завершилась программа пилотируемых космических челноков Space Shuttle. Символично, что в том последнем полете Space Shuttle пилотировал как раз Дуглас Херли. Астронавт стал «эстафетной палочкой» между завершением государственной пилотируемой программы и началом эры частных космических полетов. Символично и то, что ракета Falcon-9 стартовала с той самой площадки, откуда в 1969 году люди впервые отправились на Луну.



«Америка запустила», - эти слова прозвучали в прямом эфире трансляции запуска Crew Dragon, которую вело космическое агентство NASA. Космический старт на их канале в YouTube смотрело более 500 тысяч человек, ещё более 1 млн зрителей - на канале Space X.

Сам по себе запуск людей в космос уже давно перестал быть сенсацией. Там почему же старт Space X Crew Dragon привлек столько внимания? Потому что он олицетворяет переход на новый уровень освоения космоса. Для понимания исторического контекста уместно провести аналогию с авиацией. Первый полет братьев Райт по значению в авиации сравним с полетом Гагарина. Дальше авиация развивалась стремительно. В США появились первые государственные программы подготовки и частные авиалинии, в царской России и затем в СССР – свои аэроклубы, ДОСААФ и «Аэрофлот». Авиация за 30 лет эволюционировала от полета летающей этажерки на несколько десятков метров сначала в жесткие кресла по цене в пару тысяч долларов с небольшой гарантией добраться до места в целости, а спустя еще 70 лет в лоукостеры, где за 15 евро можно более-менее комфортно пересечь всю Европу с почти 100% гарантией не разбиться во время путешествия.



На этой временной линии первый полет Space X Crew Dragon это переход от полуэкспериментальных государственных средств доставки людей и грузов на орбиту к эффективным частным компаниям с гарантированным результатом полета. Илон Маск в этом случае – пионер и «первая ласточка», хотя дело совсем не в его личности. С ходом развития технологий этот переход был скорее вопросом времени. Ему в спину дышат глава Amazon Джеффри Безон со своей компанией Blue Origin и кораблем New Shepard, владелец консорциума Virgin Ричард Брэнсон и его Virgin Galactic, корпорация Boeing, японская Interstellar Technologies, китайская OneSpace Technology и другие. Все они готовы бороться за свою долю на рынке полетов в космос. Как и в случае с авиацией, подразумевается, что конкуренция приведет к самоликвидации неэффективных компаний, росту качества услуг, развитию технологий и повышению доступности космических полетов для большего количества людей.

Как это должно произойти? Особенность сегодняшнего этапа развития частной космонавтики в том, что все первопроходцы совмещают в себе функции разработчиков и производителей ракет с услугами по доставке в космос. Например, Space X Crew Dragon способен разместить в своем салоне до 7 астронавтов, и первых космических туристов он собирается отвезти уже в следующем году. Возвращаясь к метафоре с авиацией, это как если бы регулярные пассажирские рейсы выполняли авиакомпании «Туполев», «Ильюшин», Airbus и Boeing. Как мы уже знаем из истории авиации, с увеличением количества космических рейсов возникнут новые компании, которые будут заниматься только организацией полетов или продажей кресел в челноках. И уже сейчас понятно, что конечная цель этого развития находится далеко за пределами околоземной орбиты Земли.



Эксперт в области космонавтики и кандидат технических наук Вадим Лукашевич считает, что в 2020 году космос для человечества тоже самое, что в 15 веке для европейцев неосвоенные земли Северной и Южной Америки. То есть, территория, которой уже можно достичь, хоть для этого и все еще нужно приложить значительные усилия.

«Почему, например, президент Трамп вдруг решил отбросить договоренности о всеобщем достоянии Луны? Он увидел, что в ближайшем будущем, видимо, только у США будет техническая возможность доставлять туда людей. В случае такой монополии он может диктовать свои условия как хочет. Здесь, на Земле, его иностранные оппоненты могу слать ему ноты протеста, но там, на Луне, часть территории уже будет освоена американскими компаниями. Вероятно, американские космические компании будут продавать билеты на Луну, но когда туда доберутся астронавты из других стран, то их там уже встретит американский космопорт и американская гостиница», - прогнозирует Вадим Лукашевич.

Он отмечает, что, несмотря на развитие робототехники, личное присутствие человека все еще играет важную роль в освоении космоса. Одно дело, когда на планету высаживается космический аппарат, и совсем другое, когда туда прибудет человек. Поэтому экспансия в космосе уже сегодня является реальной целью как в целом для человечества, так и для первых частных космических компаний. Например, Илон Маск неоднократно рассказывал, как мечтает об освоении Марса.



«Когда рак на горе свистнет»

А что в России? По мнению Вадима Лукашевича, 30 мая 2020 года стартовала гонка, в которой Россия не участвует. Для Роскосмоса, как и для NASA, отправка космических туристов не является одним из приоритетных направлений. Российское агентство сосредотачивает усилия для обеспечения ракетным вооружением войск РФ и фундаментальных научных исследований, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе госкорпорации.

Свои собственные программы по разработке новых средств доставки, однако, российское космическое агентство не может завершить уже на протяжении многих лет, ограничиваясь лишь переименованиями. При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин несколько лет назад лишь посмеивался над планами Илона Маска, высказываясь в духе «когда рак на горе свистнет». Примечательно, что именно эту поговорку на русском языке Маск вспомнил незадолго до запуска своего первого пилотируемого корабля.



Когда рак на горе свистнет — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020

Вероятно, «когда рак на горе свистнет», в России появиться и своя частная космонавтика, и свои частные пилотируемые корабли. Остается надежда, что к этому времени на Луне еще останутся незанятые территории.



Андрей Меньшенин, "Фонтанка.ру"