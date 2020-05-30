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30 мая 2020 года рискует войти в историю как день, когда частная космонавтика потеснила космонавтику государственную. Первые двое астронавтов NASA готовятся отправиться на МКС на корабле от Space X Илона Маска. Старт 27 мая отменили из-за непогоды. «Фонтанка» вспоминает, чем были заняты Маск и шеф «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после первой успешной стыковки Dragon c МКС весной прошлого года.





В качестве пилота год назад выступил манекен «Рипли», названный в честь героини актрисы Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Еще тогда «космические эксперты» рассказывали «Фонтанке», что «всевластию» российских транспортников «Союз» скоро придёт конец. Единственным транспортником после завершения эксплуатации американских шаттлов оставались советско-российские «Союзы». Учитывая, что, по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, за 13 лет в NASA потратили почти 4 миллиарда долларов на отправку в космос астронавтов российскими кораблями, счет на кону стоит немалый.



По состоянию на июль 2019 года NASA приобрело 70 посадочных мест на «Союзах» на сумму в 3,9 миллиарда долларов.



«В прошлом году финансовый директор NASA Джефф Девит озвучил стоимость доставки американских астронавтов и их партнёров на российских кораблях, составляющую 80 миллионов долларов, — напоминает член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ Александр Хохлов. — Неоднократно цена менялась в сторону увеличения. В этом году она ещё выросла. За полёт американского астронавта в октябре на российском корабле «Союз МС-17» агентство заплатит более 90 миллионов долларов».



И хотя пока отказаться от услуг «Роскосмоса» американцы не могут и NASA, действительно, собирается отправлять и на «Союзе МС-17», и на «Союзе МС-18» двух своих астронавтов, Илон Маск явно готовится активно разгонять тучи на горизонте после неудачи 27 мая. По стоимости перевозки одного астронавта он планирует уложиться всего в 55 миллионов долларов.

Год работы «Роскосмоса» накануне конца монополии



В одном из недавних интервью СМИ на вопрос о скором пилотируемом полете Crew Dragon глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин просто порадовался.



«Последние 9 лет, с лета 2011 года, Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей — и американцев, и европейцев, и японцев, и канадцев — на МКС. Конечно, мы зарабатывали на этом определенные деньги. Но это была и высокая ответственность, связанная с обеспечением бесперебойной доставки экипажей на станцию. Это нервы, здоровье тех людей, кто отвечал за пилотируемый космос, — сообщил Рогозин. — Поэтому мы будем очень рады, когда появится альтернативная транспортная пилотируемая система».



Однако после пилотного успешного запуска Маска год назад Дмитрий Рогозин заявлял о начале подготовки к конкуренции на рынке пилотируемых запусков. В одном из интервью он, в частности, посетовал, что российская госкорпорация должна испытать новый пилотируемый корабль, «который вообще-то должен был появиться намного раньше». «А появится он в 2022 году. И носитель для него — новая ракета, которой пока еще нет, «Союз-5» — будет к этому времени. Мы сейчас разгоняем по всей кооперации первые деньги, работа началась», — откровенничал Рогозин в апреле 2019 года.



Параллельно с этим глава «Роскосмоса» предполагал, что деньги, которые зарабатывала РКК «Энергия» на полетах иностранных астронавтов, не были израсходованы эффективно. «Если бы они были эффективно израсходованы, то, наверное, мы бы сейчас уже имели новый пилотируемый корабль», — еще раз выразил досаду Рогозин.



Примерно в это же время главный космический чиновник РФ выражал надежду на сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами по МКС. В сентябре 2019 года на МКС действительно попал посланец Эр-Рияда, астронавт Аль Мансури.



«В перспективе такого рода проекты могут включать в себя не только подготовку, доставку на МКС, сопровождение программы работ, но и создание гостевых научных и производственных модулей. Россия могла бы взять на себя уникальную роль проводника в космос для новых космических держав», — предвкушал тогда Рогозин новую нишу для заработка. Однако уже понятно, что список новых космических держав останется сильно ограниченным. Так, европейские астронавты не будут летать к МКС на «Союзах» из-за договорённостей с США.



В Европейском космическом агентстве прямо сказали, что по имеющемуся соглашению с NASA взамен на оборудование американцы предоставляют места по квоте. «Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были шаттлы, сейчас «Союзы». Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing», — еще в прошлом году говорил глава ЕКА Ян Вернер. Прямые договоренности между ЕКА и «Роскосмосом» отсутствуют.



В августе прошлого года Рогозин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным, что компания приступила к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. «То есть мы в отличие от наших партнёров — американцев, европейцев — планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент», — отметил Рогозин. Журналистам в сентябре 2019 года Дмитрий Рогозин сообщил, что на 2023 год намечена отправка в космос одного астронавта из Турции. А перед Новым, 2020 годом глава «Роскосмоса» высказывал мнение, что полеты на частных американских кораблях обойдутся NASA дороже по сравнению с использованием российских «Союзов». Правда, конкретных цифр не называл.



Фото: kremlin.ru

Уже в разгар коронавируса, в апреле этого года, Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли (РКО). Среди прочего он напомнил, что один из безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов.



«Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство, — еще раз подчеркнул президент. — Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Прошу проинформировать сегодня, какие меры принимает «Роскосмос», чтобы запуск состоялся по графику, в срок». Однако в стенограмме совещания, опубликованной на сайте «Роскосмоса», больше нет ни слова об этом проекте. Но через неделю в одном из интервью Дмитрий Рогозин вспомнил об «агрессивных конкурентах». «За их спинами встали мощные силы, — сообщал шеф «Роскосмоса». — В частности, в Соединенных Штатах это и Пентагон, и другие государственные заказчики. Для внутренних пусков в интересах государства они оплачивают им пусковую кампанию по ценам в три-четыре раза дороже цены, предъявляемой на рынке. Это и есть классический демпинг, без стеснения реализуемый США в космической сфере».





Также Рогозин сообщил, что многократное использование ракетных модулей, о котором при продвижении проекта часто говорит Илон Маск, позволяет выйти на прибыль «лишь при десятикратном использовании возвращаемых ступеней». «У компании SpaceX нет таких результатов», — подчёркивал главный космический чиновник РФ.



Параллельно с этим «Роскосмос» заложил два проекта по созданию многоразовой ракеты. Во-первых, это «Крыло — СВ», совместная работа Фонда перспективных исследований и ЦНИИмаша. «Специально для этих целей сейчас создается опытное конструкторское бюро имени выдающегося советского авиаконструктора Роберта Бартини, куда мы набираем талантливых молодых инженеров. Они будут готовить демонстратор ракеты в легком классе. С учетом нашей географической специфики садиться ступень должна по-самолетному, а не «вертикальной свечкой», как у Falcon, — анонсировал Дмитрий Рогозин. — Если мы это отработаем и увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса. И если это всё оправдает себя и с инженерной, и с экономической точек зрения, то тогда, действительно, ракета среднего класса, которая придет на замену «Союзу-2», будет многоразовой».



У Дмитрия Рогозина тоже есть нетривиальные ходы и союзники. Правда, робот Fedor, шагнув на зыбкое поле политической пропаганды, умолк. Песни на стихи главы «Роскосмоса», несмотря на видеоклипы с героями-космонавтами, россияне так и не поют, частной космонавтики тоже пока не видно. Реализации обещаний новой команды управленцев «Роскосмоса», о которых «Фонтанке» ещё полтора года назад рассказывал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, эксперты и любители космической отрасли ждут до сих пор.



Мнение эксперта и признания «Роскосмоса»

«Если взять прошлогоднюю «нормальную» цену, то если «Роскосмос» доставлял в год на четырёх «Союзах» шесть астронавтов (здесь не учитывается ситуация, когда астронавтов в 2017–19 годах было больше из-за дополнительных мест, отданных Россией за долг за плавучий космодром «Морской старт»), то при завершении контрактных отношений будет потеряно 480 млн долларов в год, — подсчитал постоянный космо-эксперт «Фонтанки» Александр Хохлов. — Здесь важен ещё такой момент, что это не абстрактные деньги, а средства, из которых люди в отрасли получали зарплату, премии, командировочные. И скоро этих денег не будет».



Фото: Федерация Космонавтики России — Северо-Западная организация

Александр Хохлов считает, что компенсировать эту потерю в полной мере не удастся. «Благодаря контракту с NASA РКК «Энергия» делала четыре «Союза» в год, теперь их будет два. И, соответственно, места для туристов будут продаваться на этих двух, за исключением редких случаев, когда под «туристические нужды» создаётся дополнительный корабль, как, например, на 2021 год, — поясняет Александр Хохлов. — Работа над новым космическим пилотируемым кораблём продолжается в РКК «Энергия», в 2019 году Дмитрий Рогозин переименовал его с «Федерации» на «Орёл». По последним планам, первый испытательный полёт низкоорбитальной модификации корабля назначен на 2023 год на ракете «Ангара-А5П» с космодрома «Восточный», но этот срок регулярно сдвигается вправо».

Тем не менее, в самом «Роскосмосе» причин для волнения не видят. Их главный приоритет — оборонка.

«Действительно, существуют планы по коммерческому использованию ТПК «Союз», — отметили «Фонтанке» в пресс-службе госкорпорации, добавив при этом, что основные доходы «Роскосмос» получает все же не от доставки американских партнеров на МКС.

«Первоочередной задачей перед госкорпорацией является выполнение Федеральной космической программы и гособоронзаказа, — отрапортовали в «Роскосмосе». — Перед Роскосмосом стоят три задачи — безусловное обеспечение Вооруженных сил России боевыми ракетными комплексами, сейчас, кстати, проходят испытания нового ракетного комплекса «Сармат». Вторая задача — повышение качества экономики и уровня жизни, это развитие Интернета, связи, навигации. Третья — фундаментальный космос, получение знаний о происхождении вселенной, жизни на Земле, создание системы защиты планеты от потенциальной астероидной опасности. «Роскосмос», по-прежнему, будет выполнять коммерческие пуски спутников, не прекращается и сотрудничество с зарубежными странами по пилотируемым программам. В частности, сейчас в Центре подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина проходят подготовку индийские космонавты».



Следить за трансляций пуска Dragon с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном можно на youtube-канале NASA.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».

