Фальшивые не динары, а заявления Госдепа. МИД ответил на обвинения в изготовлении поддельных денег для Ливии

Министерство иностранных дел России отрицает обвинения Госдепартамента США в том, что «Гознак» печатает контрафактные динары для Ливии. В стране два Центробанка, у обоих хватает полномочий.



В своем заявлении от 30 мая МИД не отрицает сам факт поставки валюты. Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии. «Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата, — говорится в сообщении. — В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».

