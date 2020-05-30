Фальшивые не динары, а заявления Госдепа. МИД ответил на обвинения в изготовлении поддельных денег для Ливии
Министерство иностранных дел России отрицает обвинения Госдепартамента США в том, что «Гознак» печатает контрафактные динары для Ливии. В стране два Центробанка, у обоих хватает полномочий.
В своем заявлении от 30 мая МИД не отрицает сам факт поставки валюты. Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии. «Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата, — говорится в сообщении. — В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».
Ранее в Мальте был задержан груз динаров более чем на миллиард в долларовом эквиваленте. Госдепартамент сделал заявление о том, что заказ «Гознаку» сделан со стороны параллельной нелигитимной организации и что «приток фальшивой, напечатанной на русском языке ливийской валюты в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии».
МИД в своем ответе подчеркивает, что «в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка»: один — в Триполи, где работает международно признанное Правительство национального согласия, второй — в Бенгази. Причем глава второго Центробанка назначен Палатой депутатов и «соответственно обладает необходимой международной легитимностью». «Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — заявляет министерство.
Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между сторонниками генерала Халифы Хафтара и правительством национального согласия в Триполи, которое признано ООН. О войне в Ливии и участии в ней России — читайте в материале «Фонтанки».