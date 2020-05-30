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30.05.2020 13:46
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Печать

Вашингтон обвинил Россию в изготовлении контрафактной валюты для Ливии. Около миллиарда долларов нашли на Мальте

Госдепартамент США одобрил изъятие на Мальте фальшивой ливийской валюты, якобы напечатанной российским «Гознаком». Если переводить в доллары, там был $ 1,1 млрд.

Сообщение Госдепартамента опубликовано на сайте ведомства. «Соединенные Штаты высоко оценивают заявление Правительства Республики Мальта от 26 мая о конфискации поддельной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, напечатанной акционерным обществом «Гознак» — российской государственной компанией» — говорится в нем и уточняется, что заказ на печать поступил от нелегитимной параллельной организации. «Приток фальшивой, напечатанной на русском языке ливийской валюты в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии... Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих пагубных и дестабилизирующих действий в Ливии», — добавили в Госдепе.

«Гознак» официально печатает валюту по заказу других государств, в том числе — Ливии. При этом в стране продолжается вооруженный конфликт между сторонниками генерала Халифы Хафтара и правительством национального согласия в Триполи, которое признано ООН. Иностранные СМИ утверждают, что на стороне Хафтара воюют российские наемники. Пентагон на этой неделе сообщил, что в Ливию переброшены российские истребители для поддержки частной военной компании. Владимир Путин подтверждал присутствие россиян в зоне конфликта, но подчеркивал, что интересов России они не представляют. О войне в Ливии и участии в ней России — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (12)

260786601
Тайна Полишинеля...
Pilat
Отличный результат обучения на курсах повышения квалификации под руководством Псаки.
Только вот недавно я заподозрил, что она активно обучает МИД США нести пугру и вот пожалуйста - блестящий результат!
Лавров!
Давно пора и наших сотрудников отправить к Псаки на курсы повышения квалификации!!!
Djnyana
Вашингтон опять попал в.. небо пальцем! Джентльменам деньги не нужны. Всё что нужно, Джентльмены берут так, без всяких денег, по закону сильного и праву.. - Победителя! )
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