2408. В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 78 человек

По данным оперативного штаба за 29 мая число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 2408. Статистику пополнили еще 78 человек.

Таким образом общее число погибших от COVID-19 в России к полуночи 29 мая равняется 4452. У всех погибших за сутки в Москве была пневмония.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, в каких случаях смерть в инфекционных больницах учитывают в коронавирусной статистике.

В Петербурге с начала пандемии от коронавируса скончались 178 человек. По всему миру количество жертв доросло до 362769.