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29.05.2020 23:39
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2408. В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 78 человек

По данным оперативного штаба за 29 мая число жертв коронавирусной инфекции в столице достигло 2408. Статистику пополнили еще 78 человек.

Таким образом общее число погибших от COVID-19 в России к полуночи 29 мая равняется 4452. У всех погибших за сутки в Москве была пневмония.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, в каких случаях смерть в инфекционных больницах учитывают в коронавирусной статистике.

В Петербурге с начала пандемии от коронавируса скончались 178 человек. По всему миру количество жертв доросло до 362769.

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Комментарии (3)

krasnonosov
А сколько в этот день год назад погибло на дорогах в ДТП? Не удивлюсь, если больше.
Samal_5e4d4df31fec5
земля пухом. бабы ещё нарожают. но возможно уже не в этой стране. и это не точно
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