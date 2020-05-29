Голикова рассказала о количестве и принципе подсчёта коронавирусных смертей

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на брифинге 29 мая объяснила, как считают с 20 апреля умерших с коронавирусом, а также заявила, что ответ на тезис о занижении показателей смертности от COVID-19 кроется в данных патологоанатомических вскрытий, срок которых может растянуться до 45 дней. «Россия осуществляет почти 100-процентное патологоанатомическое вскрытие, что даёт возможность получить точные данные о характере течения заболевания, причинах смерти, которые не обнаруживаются при поверхностном исследовании умерших. Данные патологоанатомических вскрытий - это, по сути, прямой ответ на высказывание, что в России занижаются показатели о смертности от COVID-19», - сказала вице премьер. По её словам, патологоанатомы «подсказывали», в каких случаях это действительно была смерть от COVID-19, а в каких случаях причина была связана с хроническим заболеванием, которым страдал пациент, а коронавирус лишь послужил ускорением для неблагоприятного его течения.

Рубежом в подсчётах, исходя из слов Голиковой, стало 20 апреля, когда ВОЗ опубликовала свои рекомендации по классификации смерти от COVID-19. «Россия, в соответствии с этими рекомендациями, а также, как нам кажется, более глубокими рекомендациями наших патологоанатомов, выпустила свои методические рекомендации», - сказала она. Из уст вице-премьера прозвучали и цифры, связанные с летальными исходами от новой коронавирусной инфекции. Правда, перед этим она подчеркнула, что статистика за апрель пока неполная. Голикова сказала, что все причины смертности, так или иначе связанные с влиянием ковида, разделили на пять групп, но остановилась на трёх. «Первая - это смертность, которая чётко связана с COVID-19, где вирус идентифицирован в полном объёме и где или при жизни, или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию. Вторая группа - это случаи, при которых вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смертность наступила от COVID-19. Эти две группы мы объединили в одну - как смертность, связанную и являющуюся основной от COVID-19. И количество таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день составляет 1675 в целом по РФ, из которых 1136 - это случаи, где ковид 100-процентно подтверждён всеми данными. Вторая группа может быть немного подвижной, потому что будут приходить данные патологоанатомических вскрытий, и она может быть чуть-чуть уменьшена или немного увеличена в процессе этой работы».

Голикова отметила, что в разных регионах страны сроки патологоанатомических вскрытий колеблются, но предельный срок сейчас доходит до 45 дней. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге он меньше. «Третья группа связана с иными причинами смерти. По сути это те заболевания, которыми человек страдал в процессе своей жизни, но у этих людей был выявлен положительный тест на коронавирус. И как раз в этой группе заболеваний мы чётко руководствовались рекомендациями ВОЗ и данными патологоанатомических вскрытий. Эта группа на сегодняшний день оценивается в 1038 случаев, но, повторяю, это пока не ковид, другая причина смерти, скажем, инфаркт миокарда. Паталогоанатомические вскрытия в этой части продолжаются. И вот эту третью группу мы позволили себе разделить ещё на две группы по тем "прочим важным состояниям", которые могли быть причиной для ускорения смертности от основного заболевания, и вот с этой группой большой мы работаем, и в процессе вскрытий мы увидим, что явилось основной причиной смерти и сможем точно ответить на вопрос, сколько здесь ковидных смертей, а сколько тех, к которым ковид не имел никакого отношения».