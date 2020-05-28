Мосздрав разложил по полочкам смертность от COVID-19 в Москве. Там уверены, что она меньше, чем в США и Европе

Департамент здравоохранения Москвы рассказал, как считает летальные исходы пациентов с COVID-19 и заявил, что столичные эксперты предлагают мировому профессиональному сообществу более детальную и углубленную классификацию причин смерти от коронавируса, относя к ковидным даже «спорные» случаи. Как отметили в ведомстве, Москва усовершенствовала учет случаев, где COVID явился основной причиной смерти, и тех, где он с высокой долей вероятности стал катализатором и привёл к обострению другого основного заболевания.

В 100% случаях смертей с подозрением на COVID-19 в Москве проводят патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом (ПЦР диагностика на наличие коронавируса, других возбудителей, включая бактериальных; морфологический анализ включая гистологический и иммуногистохимический, другие методы для выявления тончайших изменений в тканях и органах). Результат поступает в течение двух недель. В Москве в апреле умерло на 1841 человек больше, чем годом ранее, а если брать средний показатель за этот месяц за последние три года - на 1753. Смертями от лабораторно подтверждённого ковида были признаны 636 случаев (причём их число уточнилось и стало меньше на три, почему - не указано). «Помимо этого, мы дополнительно отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам удалось установить, что даже при отрицательном результате скорее всего явной причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за апрель было 169 человек. Таким образом мы отнесли к ковиду все, даже спорные сомнительные случаи», - пояснили в ведомстве.

Ещё 756 человек в апреле с положительным результатом теста на ковид умерли от других причин, но у 360 из них вирус стал своеобразным «катализатором» развития основного заболевания. Это было определено в соответствии с новой методикой, которая позволяет определить случаи, когда вирус «оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений». Пока специалисты с учётом всех отнесённых к ковиду смертей разбираются с пока не объяснённым превышением смертности в 200 человек. Не исключается, что причина цифры может скрываться в географии. «Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии). Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)», - делает вывод Мосздрав.