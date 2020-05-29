Не менее 470 пациентов с коронавирусом скончались в Петербурге. Еще какая-то часть летальных историй хранится в больницах «до востребования»
Комитет здравоохранения Петербурга рассказал «Фонтанке» о работе комиссии по исследованию летальных исходов от COVID-19. В официальную статистику смертности попадает меньше половины умерших пациентов.
Как сообщили в комздраве, к 29 мая комиссия рассмотрела более 370 случаев смертей петербуржцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Еще около 100 историй умерших пациентов аккумулированы в самом комитете и ждут своей очереди для передачи в комиссию. Но это не все. Какая-то часть дел хранится в больницах «до востребования», пока комитет не запросит ее. Сколько таких историй, ждущих своей очереди, ведомство не раскрыло.
Летальная комиссия решает, умер пациент от коронавируса или инфекция была сопутствующим заболеванием. В официальную статистику вносятся только случаи «от». Их на данный момент 178. Комиссия работает два месяца, недавно она приступила к изучению смертей, зафиксированных в начале мая.
Эксперты изучают истории болезней дистанционно, уточнили в комитете. В день они рассматривают от 10 до 30 дел. По субботам и воскресеньям работать не обязаны.
«Согласно Конституции и Трудовому кодексу РФ, существуют выходные дни и государственные праздники. Тем не менее, осознавая свою социальную ответственность, комиссия проводит заседания, в том числе и в субботу, и в воскресенье, и в праздники, по мере необходимости», — сообщили в комитете.
Иногда отдых все же случается, и федеральный штаб по коронавирусу утром следующего дня докладывает, что в Петербурге за сутки умерло ноль человек. Нули, например, присутствуют в статистике за 1, 4, 9 мая. Реальное количество смертей в эти дни так и останется, видимо, неизвестным.
Смерти медицинских работников для комиссии приоритета не имеют, их изучают в порядке живой очереди. К 29 мая она рассмотрела 9 случаев. Один медик, решила комиссия, умер не от коронавирусной инфекции.
Обычно в обсуждении и принятии решений участвуют 9 экспертов. Могут дополнительно привлекаться другие, официально в комиссии не состоящие. Кворум не имеет значения, подчеркивают в комиссии, решения принимаются консенсусом.
Комиссию возглавляет главный внештатный инфекционист Петербурга и Минобороны Константин Жданов. Членов комитет назвать отказался. По данным «Фонтанки», в комиссию входят главный внештатный патологоанатом Маргарита Рыбакова, главный внештатный пульмонолог Ольга Титова, главный внештатный детский инфекционист Владимир Тимченко, главный внештатный детский пульмонолог Александр Орлов, инфекционист из детского научно-клинического центра инфекционных болезней Валерий Васильев, специалисты из больницы имени Боткина. У каждого члена есть другая, постоянная работа, продолжительность заседаний комиссия определяет самостоятельно.
«Доктор Питер» 23 мая опубликовал интервью с пульмонологом Титовой, которая сообщила о рассмотрении более 200 случаев смерти пациентов с коронавирусом. На следующий день комитет здравоохранения заявил, что комиссия увеличила интенсивность работы. Судя по предоставленным сегодня цифрам (более 370 случаев), за неделю эксперты рассмотрели почти столько же дел, сколько за предыдущие два месяца.
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