Не менее 470 пациентов с коронавирусом скончались в Петербурге. Еще какая-то часть летальных историй хранится в больницах «до востребования»

Как сообщили в комздраве, к 29 мая комиссия рассмотрела более 370 случаев смертей петербуржцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Еще около 100 историй умерших пациентов аккумулированы в самом комитете и ждут своей очереди для передачи в комиссию. Но это не все. Какая-то часть дел хранится в больницах «до востребования», пока комитет не запросит ее. Сколько таких историй, ждущих своей очереди, ведомство не раскрыло.

Комитет здравоохранения Петербурга рассказал «Фонтанке» о работе комиссии по исследованию летальных исходов от COVID-19. В официальную статистику смертности попадает меньше половины умерших пациентов.

Летальная комиссия решает, умер пациент от коронавируса или инфекция была сопутствующим заболеванием. В официальную статистику вносятся только случаи «от». Их на данный момент 178. Комиссия работает два месяца, недавно она приступила к изучению смертей, зафиксированных в начале мая.

Эксперты изучают истории болезней дистанционно, уточнили в комитете. В день они рассматривают от 10 до 30 дел. По субботам и воскресеньям работать не обязаны.

«Согласно Конституции и Трудовому кодексу РФ, существуют выходные дни и государственные праздники. Тем не менее, осознавая свою социальную ответственность, комиссия проводит заседания, в том числе и в субботу, и в воскресенье, и в праздники, по мере необходимости», — сообщили в комитете.

Иногда отдых все же случается, и федеральный штаб по коронавирусу утром следующего дня докладывает, что в Петербурге за сутки умерло ноль человек. Нули, например, присутствуют в статистике за 1, 4, 9 мая. Реальное количество смертей в эти дни так и останется, видимо, неизвестным.