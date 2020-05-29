Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 29 мая
В Петербурге приток новых заболевших коронавирусом почти компенсируется оттоком выздоровевших, а в России побит очередной «летальный» рекорд — 232 смерти за сутки. «Фонтанка» продолжает трансляцию событий вокруг эпидемии.
Комздрав оперативно делится подробностями работы комиссии в Петербурге. За 28 мая изучили 15 патологоанатомических заключений, некоронавирусными из них сочли четыре. У 11 пациентов смертельной признали двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19.
В летальную статистику попали три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин. Самому старшему из них 80 лет, самому молодому — всего 34 года.
Как обычно уточняется про сопутствующие заболевания. Набор кочует из релиза в релиз: гипертония, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, кардиосклероз, ожирение и парочка патологий. Сегодня добавились бронхит и астма.
Да, в Петербурге продолжают считать апрельские смерти. Максимум, куда продвинулась комиссия — начало мая. Сколько человек скончались за этот месяц, узнаем хорошо если в начале июля.
В Петербурге за сутки выписали 330 человек. Показатель «исцелений» после взрывного роста 27 мая, когда зафиксировали более 700 случаев (а днём ранее было в 4,5 раза меньше), больше так резко не скачет. Последние два дня количество выздоровевших чуть-чуть не дотягивает до прироста новых заразившихся.
В последние дни в Петербурге несколько подтянулся процент выздоровлений. Теперь не 31%, а 33%. Для сравнения: в Москве 42%. Суточный прирост заболевших в столице 2 332, выздоровевших — более чем на тысячу больше.
Накануне комиссия по анализу летальных исходов изучила анамнез 16 умерших и выдала стабильный результат, признав «ковидными» ровно на одну больше половины смертей. Среди них всё ещё были апрельские.
За последние сутки в городе зафиксировано 11 умерших от коронавируса. Конечно, это не значит, что все они скончались за последние 24 часа. Вероятно, некоторым из этих смертей уже больше месяца.
Всего в стране выявлено 387 623 заболевших. Скончалось 4 374 человека. Из них 178 приходится на Петербург.
В Петербурге за сутки 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России — чуть больше 8,5 тысячи и 232 смерти.