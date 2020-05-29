Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 29 мая

Комздрав оперативно делится подробностями работы комиссии в Петербурге. За 28 мая изучили 15 патологоанатомических заключений, некоронавирусными из них сочли четыре. У 11 пациентов смертельной признали двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19.

В летальную статистику попали три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин. Самому старшему из них 80 лет, самому молодому — всего 34 года.

Как обычно уточняется про сопутствующие заболевания. Набор кочует из релиза в релиз: гипертония, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, кардиосклероз, ожирение и парочка патологий. Сегодня добавились бронхит и астма.

Да, в Петербурге продолжают считать апрельские смерти. Максимум, куда продвинулась комиссия — начало мая. Сколько человек скончались за этот месяц, узнаем хорошо если в начале июля.