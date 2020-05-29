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29.05.2020 11:41
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Комздрав признал причиной смерти еще 11 жителей Петербурга новую коронавирусную инфекцию. Все умершие имели сопутствующие заболевания

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон-2020–2021 подтвердила еще 11 смертельных случаев от коронавируса в Санкт-Петербурге. Пока комздрав продолжает рассматривать случаи гибели за конец апреля — начало мая 2020 года.

По данным ведомства за 29 мая, подтверждена смерть трех женщин от 69 до 83 лет и восьми мужчин от 34 до 80 лет от двусторонней пневмонии, обусловленной новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем», — отмечают в комитете.

Всего комиссией 28 мая 2020 года было рассмотрено 15 случаев летальных исходов.

На 29 мая в Петербурге от COVID-19 скончались 178 человек.

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Комментарии (1)

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