Комздрав признал причиной смерти еще 11 жителей Петербурга новую коронавирусную инфекцию. Все умершие имели сопутствующие заболевания

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон-2020–2021 подтвердила еще 11 смертельных случаев от коронавируса в Санкт-Петербурге. Пока комздрав продолжает рассматривать случаи гибели за конец апреля — начало мая 2020 года.



По данным ведомства за 29 мая, подтверждена смерть трех женщин от 69 до 83 лет и восьми мужчин от 34 до 80 лет от двусторонней пневмонии, обусловленной новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.



«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем», — отмечают в комитете.

