Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции не видит необходимости затягивать с назначением даты голосования

Необходимости затягивать процесс с назначением даты голосования по поправкам в Конституцию нет. Такое мнение 29 мая высказала сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, пишет РИА Новости.



Она высказала мнение, что определение даты голосования будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. «Поскольку выход [из карантина] уже начался и есть понимание, что уже все переходят к нормальной деятельности — пример зарубежных стран... На мой личный взгляд, уже нет необходимости затягивать этот процесс. Тем более это важно для того, чтобы поправки в Конституцию как можно скорее стали определять развитие нашего законодательства», — цитирует ее агентство.

