Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции не видит необходимости затягивать с назначением даты голосования
Необходимости затягивать процесс с назначением даты голосования по поправкам в Конституцию нет. Такое мнение 29 мая высказала сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, пишет РИА Новости.
Она высказала мнение, что определение даты голосования будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. «Поскольку выход [из карантина] уже начался и есть понимание, что уже все переходят к нормальной деятельности — пример зарубежных стран... На мой личный взгляд, уже нет необходимости затягивать этот процесс. Тем более это важно для того, чтобы поправки в Конституцию как можно скорее стали определять развитие нашего законодательства», — цитирует ее агентство.
Накануне в сеть попали рекомендации Центризбиркома по организации плебисцита. В них, в частности, предлагается обустраивать участки на открытом воздухе под навесами и в армейских палатках, членам комиссий — регулярно покидать помещение для проветривания, оставляя ответственным за документацию председателя. А для граждан с повышенной температурой подыскать отдельное помещение — для голосования и ожидания медиков. Сегодня стало известно, что голосование может продлиться несколько дней.
В петербургском избиркоме подтвердили, что намерены выполнить рекомендации, которые в комиссии посчитали обязательными к применению.