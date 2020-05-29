Центризбирком рекомендует голосовать по поправкам в Конституцию несколько дней на открытом воздухе

Центризбирком на закрытом совещании с региональными комиссиями утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии. Об этом 29 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в администрации президента и мэрии Москвы.



На то, что соответствующие рекомендации уже опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия, обратили внимание «Ведомости». Согласно документу, голосование советуют растянуть на несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей. Кроме того, участки рекомендовано организовать на свежем воздухе. Каждые десять минут на них должны проводить санитарную обработку поверхностей. При надомном голосовании члены комиссий не должны заходить в квартиры, при посещении избирателей на карантине обязаны надевать дополнительную защиту. Членов избиркомов ею обеспечат — как писала ранее «Фонтанка», ЦИК закупает 1,8 млн медицинских масок. Наблюдателям придется покупать маски самостоятельно.

