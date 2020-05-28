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28.05.2020 16:26
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Избирком Петербурга пообещал исполнить «антиковидные» рекомендации ЦИК при голосованию по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила рекомендации Центризбиркома по организации и проведению голосования по поправкам в Конституцию и уже поделилась ими с территориальными комиссиями и органами исполнительной власти. Об этом 28 мая «Фонтанке» сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

«Данные рекомендации обязательны к применению и, безусловно, будут исполнены Санкт-Петербургской и нижестоящими избирательными комиссиями. Кроме того, мы окажем максимальное содействие иным участникам избирательного процесса, к которым обращены данные рекомендации, — сказал глава комиссии. — Для избирательной системы Санкт-Петербурга вопросы безопасности жизни и здоровья граждан — важнейший приоритет, и мы совместно с органами исполнительной власти сделаем не только все, чтобы реализовать федеральные установки, но с учетом наших возможностей и местной специфики дополнительно усилить степень защиты участников и организаторов голосования».

Напомним, разосланные ЦИК рекомендации предписывают организовывать участки для голосования по возможности на открытом воздухе — под навесом или тентом, выделять для людей с повышенной температурой отдельное помещение, где они смогут проголосовать и подождать медиков, а члены комиссий должны раз в час удаляться с участка для проветривания. Отвечать за сохранность документации в это время будет председатель.

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Комментарии (2)

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немасвак
видать результаты голосования по Конституции тоже получили...
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