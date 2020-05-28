Избирком Петербурга пообещал исполнить «антиковидные» рекомендации ЦИК при голосованию по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила рекомендации Центризбиркома по организации и проведению голосования по поправкам в Конституцию и уже поделилась ими с территориальными комиссиями и органами исполнительной власти. Об этом 28 мая «Фонтанке» сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.



«Данные рекомендации обязательны к применению и, безусловно, будут исполнены Санкт-Петербургской и нижестоящими избирательными комиссиями. Кроме того, мы окажем максимальное содействие иным участникам избирательного процесса, к которым обращены данные рекомендации, — сказал глава комиссии. — Для избирательной системы Санкт-Петербурга вопросы безопасности жизни и здоровья граждан — важнейший приоритет, и мы совместно с органами исполнительной власти сделаем не только все, чтобы реализовать федеральные установки, но с учетом наших возможностей и местной специфики дополнительно усилить степень защиты участников и организаторов голосования».

