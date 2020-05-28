Обсерватор для голосования. ЦИК написал «антиковидные» рекомендации для плебисцита по Конституции

Избирательные участки рекомендуется по возможности обустраивать на улице, используя веранды, террасы, тенты и армейские палатки. Например, в качестве такой локации может послужить вход в здание, где располагается «стационарный» участок для голосования.

Центризбирком рекомендовал избирательным комиссиям, как именно обустроить участки для голосования по поправкам в Конституцию в условиях коронавируса. Граждан с симптомами ждет отдельное помещение для голосования, а участки предлагается обустраивать на открытом воздухе — под тентами или в армейских палатках. Об этом 28 мая со ссылкой на текст документа пишут «Открытые медиа».

Каждый час комиссия должна прерываться на 10 минут и покидать помещения для проветривания и дезинфекции. Как отмечается, за сохранность документации в это время отвечает председатель, ему рекомендуется убирать документы в сейф или другое недоступное место для посторонних. Как другим членам осуществлять контроль за документацией в это время, не уточняется.

На входе в участок всем необходимо будет мерить температуру, для тех, у кого она повышена, должно быть обустроено специальное помещение, где человек будет находиться до приезда скорой и где у него должна быть возможность проголосовать. Тем, кто болеет дома, предлагается воспользоваться голосованием вне участка: к нему могут выехать члены избирательной комиссии, облаченные в средства защиты, бюллетень передавать бесконтактным способом, либо обустроить такие участки около жилых домов.

Массовое скопление людей предлагается исключить с помощью организации потоков, где входящие и выходящие не будут пересекаться. Всем участникам голосования рекомендуется быть в масках и перчатках, снимая их только для сверки фото в документах и лица.