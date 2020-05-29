«Милан» хочет купить Азмуна у «Зенита»

На нападающего футбольного клуба «Зенит» Сердара Азмуна появился еще один претендент в Италии. Как сообщает в пятницу, 29 мая, сайт Calciomercato, интерес к игроку проявляет «Милан».



Представители итальянской команды уже ведут переговоры с агентом 25-летнего футболиста.



Ранее сообщалось, что Азмуна хочет приобрести «Наполи», но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пока не ведет ни с кем переговоров по продаже и покупке игроков. Сам Азмун говорил, что готов сменить команду.

