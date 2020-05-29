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29.05.2020 11:37
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«Милан» хочет купить Азмуна у «Зенита»

На нападающего футбольного клуба «Зенит» Сердара Азмуна появился еще один претендент в Италии. Как сообщает в пятницу, 29 мая, сайт Calciomercato, интерес к игроку проявляет «Милан».

Представители итальянской команды уже ведут переговоры с агентом 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Азмуна хочет приобрести «Наполи», но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пока не ведет ни с кем переговоров по продаже и покупке игроков. Сам Азмун говорил, что готов сменить команду.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, в которых забил 10 голов (1 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.

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