«Наполи» ради покупки нападающего «Зенита» Азмуна готов расстаться с одним из самых дорогих игроков в своей истории

Итальянский футбольный клуб «Наполи» ведет подготовку к покупке нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как сообщает 27 апреля AreaNapoli, ради покупки 25-летнего футболиста итальянцы могут продать одного из самых дорогих новичков в своей истории.



В неаполитанской команде исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в состав Европейского союза. Если трансфер гражданина Ирана Сердара Азмуна получится, «Наполи» может покинуть мексиканец Ирвин Лосано.



Летом 2019 года Лосано перешёл в клуб из ПСВ за 38 млн евро — это второй по величине трансфер «Наполи» в истории. Отметим, что за Азмуна «Зенит» хочет получить 30–35 млн евро.

