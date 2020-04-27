«Наполи» ради покупки нападающего «Зенита» Азмуна готов расстаться с одним из самых дорогих игроков в своей истории
Итальянский футбольный клуб «Наполи» ведет подготовку к покупке нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как сообщает 27 апреля AreaNapoli, ради покупки 25-летнего футболиста итальянцы могут продать одного из самых дорогих новичков в своей истории.
В неаполитанской команде исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в состав Европейского союза. Если трансфер гражданина Ирана Сердара Азмуна получится, «Наполи» может покинуть мексиканец Ирвин Лосано.
Летом 2019 года Лосано перешёл в клуб из ПСВ за 38 млн евро — это второй по величине трансфер «Наполи» в истории. Отметим, что за Азмуна «Зенит» хочет получить 30–35 млн евро.
Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, в которых забил 10 голов (1 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.