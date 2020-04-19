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19.04.2020 22:26
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Эксперт по трансферам: «Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт, «Зенит» хочет за игрока минимум 30 млн евро

Итальянский футбольный клуб «Наполи» всерьез настроен заполучить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как написал журналист и эксперт по трансферам Николо Скира в Twitter, ссылаясь на свои источники, неаполитанцы предложили игроку пятилетний контракт.

Предполагается, что Азмун может заменить в «Наполи» поляка Аркадиуша Милика, которым интересуются несколько клубов. «Зенит» готов расстаться с Сердаром за 30-35 млн евро.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются сразу несколько футбольных клубов в Италии и Англии.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем чемпионате он сыграл 21 матч, в которых забил 10 голов (1 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

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Комментарии (1)

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