Эксперт по трансферам: «Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт, «Зенит» хочет за игрока минимум 30 млн евро
Итальянский футбольный клуб «Наполи» всерьез настроен заполучить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как написал журналист и эксперт по трансферам Николо Скира в Twitter, ссылаясь на свои источники, неаполитанцы предложили игроку пятилетний контракт.
Предполагается, что Азмун может заменить в «Наполи» поляка Аркадиуша Милика, которым интересуются несколько клубов. «Зенит» готов расстаться с Сердаром за 30-35 млн евро.
#Napoli want to sign Sardar #Azmoun to replace Arek #Milik. Talks ongoing with his agent (Fali Ramadani) to find an agreement. For the iranian player are ready 5-years contract. #Zenit to sell him ask €30-35M at least. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2020
Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются сразу несколько футбольных клубов в Италии и Англии.
Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем чемпионате он сыграл 21 матч, в которых забил 10 голов (1 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач.