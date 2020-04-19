Эксперт по трансферам: «Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт, «Зенит» хочет за игрока минимум 30 млн евро

Итальянский футбольный клуб «Наполи» всерьез настроен заполучить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Как написал журналист и эксперт по трансферам Николо Скира в Twitter, ссылаясь на свои источники, неаполитанцы предложили игроку пятилетний контракт.

Предполагается, что Азмун может заменить в «Наполи» поляка Аркадиуша Милика, которым интересуются несколько клубов. «Зенит» готов расстаться с Сердаром за 30-35 млн евро.